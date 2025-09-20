Пазарът на нови мотоциклети в Русия нарасна с 22% през август 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки 5800 броя. Това показва доклад на агенцията за анализи "Автостат".

"Според данните на "Автостат", през август 2025 г. в Русия са продадени общо 5774 нови мотоциклета. Това е с 22% повече, отколкото през същия месец на миналата година", се казва в доклада.

За отбелязване е, че през август китайските марки мотоциклети заеха на руския пазар огромния дял от 72%. Така те следват тенденцията установила се през последната година на пазара на автомобили в Русия, където китайските коли вече имат водещ дял.

При мотоциклетите другите чужди марки извън китайските, имат доста по-малки пазарни дялове в Русия. Така, индийските мотоциклети са 7%, а руските 6%.

Японските и американските марки мотоциклети също попадат в челната петица, макар и с пазарен дял съответно само от 4% и 3%.

Марки и модели мотоциклети, водещи на руския пазар

По-конкретно, марката Regulmoto запази с преднина и през август лидерството си на пазара на нови мотоциклети в Русия, продавайки 980 броя, което представлява 17% от общите продажби.

Марката Racer се класира на второ място с 508 продадени броя, а Motoland зае трето място с 475 продадени мотоциклети в Русия през август.

Що се отнася до най-продаваните нови модели мотоциклети в Русия през август, Motoland XF300 запази лидерството си в класацията на моделите, след като през юли също беше начело с 379 продадени броя.

След този модел, в челната петица по продажби се наредиха: Racer RC300 (218 броя), Regulmoto Sport (173 броя), Racer RC250 (128 броя) и Regulmoto TE (120 броя).

През първите осем месеца на тази година в Русия са продадени общо 42 хил. нови мотоциклета (средно по 5250 нови мотоциклета на месец), което е със 17% повече в сравнение с периода януари-август 2024 година.