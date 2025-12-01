През септември в Испания са подписани 46 120 жилищни ипотеки, което представлява ръст от 12,2% спрямо същия месец на миналата година. Това е най-високата стойност за този месец от 2010 г. и най-високата от октомври 2024 г., сочат, цитираните от RTVE, предварителни данни на Националния статистически институт (INE).

Средната стойност на новите ипотечни кредити се увеличава с 14,1% спрямо септември 2024 г., достигайки 171 612 евро - най-високата стойност от февруари 2010 г. Общата сума на отпуснатите кредити нараства с 28,1% до над 7,9 млрд. евро.

Септемврийският ръст от 12,2% е значително по-висок от този през август (+7,5%), а жилищните ипотеки бележат 15 поредни месеца на увеличение. В сравнение с август, броят на подписаните ипотечни договори скача с 38,6%, а общата отпусната сума се увеличава с 40,2%. Средната стойност на кредита се повишава с 1,2% месечно.

Средният лихвен процент по жилищните кредити през септември е 2,85%, леко под нивото от 2,89% през август и най-ниските от януари 2023 г. Това е осмият пореден месец с лихва под 3%. Средният срок на ипотеките остава 25 години.

От всички нови кредити, 39,4% са с променлива лихва, а 60,6% - с фиксирана. Началният среден лихвен процент е 2,89% за променливите и 2,83% за фиксираните кредити.

По автономни региони най-много ипотеки са подписани в Андалусия (8678), Каталуния (7864), Мадрид (7527) и Валенсия (5692). Всички региони отчитат ръст спрямо септември 2024 г., като най-голямо увеличение има в Ла Риоха (+33,9%), Мурсия (+30,5%), Кантабрия (+27,3%), Арагон (+24%) и Навара (+23%). Най-малкият ръст е регистриран в Канарските острови (+0,2%), Кастилия и Леон (+1,7%) и Андалусия (+6,3%).

През септември 13 076 ипотеки са променили условията си - с 11,2% по-малко спрямо същия месец на 2024 г. От тях 80,3% са свързани с изменения в лихвения процент. Нови договори със същата банка са 7881 - с 29,9% по-малко, суброгации към нов кредитор - 814 (-30,2%), а промяна на титуляра на имота е извършена при 4381 ипотеки, което е ръст от 88,9% спрямо миналата година.

По данни на RTVE, силният ръст на имотния пазар - с рекордни продажби и исторически високи цени - подхранва нови спекулативни практики. Дребни инвеститори все по-често купуват няколко жилища почти едновременно, като за всяко от тях изтеглят отделна ипотека. Сделките се координират чрез различни банки и нотариуси, което забавя появата на информация в официалната база (SIRVE) на Националната банка на Испания с около месец.

Тази практика позволява на инвеститорите да придобият няколко имота с минимални собствени средства и да покриват месечните вноски с доходите от наеми, ускорявайки натрупването на имотен портфейл. В същото време регионални власти като в Каталуния обсъждат законодателни мерки за ограничаване на покупките с чисто спекулативна цел, особено в кварталите с остър недостиг на жилища и силен натиск върху цените.

На национално ниво статистиката показва необичайно силен подем - според INE през септември са отчетени 63 794 сделки - най-високата стойност за месеца от началото на записите преди 18 години, с ръст от 33,7% спрямо август. Експерти посочват, че ограниченото предлагане, силното търсене и пренасочването на наемните жилища към продажби поддържат пазара в напрежение. Въпреки това новото строителство не успява да покрие нуждите, като жилищният дефицит в Испания вече надхвърля 600 000 имота.