В синхрон с ускоряването на сделките с жилища към края на годината, ипотечният пазар в Испания също навлиза във фаза на изключително висока активност, предава El País. През октомври са подписани 52 198 ипотечни кредита за покупка на жилище - най-високото месечно ниво за годината и най-силният резултат за един месец от септември 2010 г. насам, показват публикуваните в сряда данни на испанкия Национален статистически институт (INE). Средният размер на ипотеките обаче леко се понижава спрямо септември и достига 167 080 евро, докато средният лихвен процент пада до 2,81% - най-ниската стойност от началото на годината.

Статистиката на INE очертава ясно възходяща тенденция в последните три месеца. Благодарение на този финален тласък, при оставащи още два месеца до края на годината, общият брой операции вече достига 419 913 - почти равен на целия обем за 2024 г. (425 522). Така натрупаните данни са рекордни за този етап от годината и отстъпват единствено на 2010 г. (524 533), макар и да остават далеч под пиковете от разгара на имотния балон през 2006 г. (1 144 041).

"Говорим за изключителна стойност. Октомври традиционно е силен месец, но тези числа потвърждават, че ипотечният пазар е в период на много висока активност", коментира Рикард Гаррига, главен изпълнителен директор и съосновател на платформата Trioteca. По думите му, при запазване на текущата тенденция, годината може да приключи с над 500 хил. сделки - ниво, което не е достигано от времето преди финансовата криза. "Преминаването на тази граница би било ясен сигнал за нормализиране и устойчивост на пазара, въпреки високите цени на жилищата", допълва той.

Сезонният ритъм на имотния пазар, който традиционно се забавя през лятото и се активизира отново през октомври, отново работи в полза на статистиката. "Търсенията и преговорите от летните месеци често се материализират именно през октомври, което прави месеца един от най-силните за подписване на договори. Въпреки това, сегашните данни ясно показват стабилност и поддържане на много високи нива на активност", отбелязва Рикардо Гулиас, изпълнителен директор на RN Tu Solución Hipotecaria.

По информация на INE, броят на ипотеките през октомври е с 13,2% по-висок спрямо предходния месец (46 120) и с 0,6% над равнището от октомври 2024 г. (51 897). На този фон средният размер на кредитите се понижава след три поредни месеца на ръст - спад от 2,6% спрямо септември, или с 4532 евро. Това леко охлаждане обаче не променя дългосрочната възходяща тенденция: средната стойност от 167 080 евро е с 10,4% по-висока в сравнение със същия месец на предходната година.

Териториално ръстът през октомври се дължи на увеличение на подписаните ипотеки в почти всички автономни области, с изключение на Страната на баските, Балеарските острови и Сеута. Най-голям абсолютен обем е отчетен в Андалусия, Каталуния и Валенсия, докато като процентен ръст водят Астурия (+47,8%), Кантабрия (+25,4%) и Кастилия-Ла Манча (+27%).

Въпреки че прогнозите на Европейската централна банка не сочат продължаване на цикъла на понижения на лихвите през следващите месеци, относително стабилната инфлация (3% през ноември) и последните решения на институцията - включително запазването на основните лихвени нива на 2% за трети пореден път през октомври - позволяват договарянето на малко по-благоприятни условия по ипотеките.

Средният лихвен процент през октомври се понижава до 2,81%, под нивото от септември (2,85%) и значително под това от същия месец на 2024 г. Спадът през октомври е четвъртият пореден месечен, като от юни насам понижението е близо две десети от пункта. Това допълнително стимулира пазара на жилища, където през октомври са отчетени 67 789 сделки - най-високото ниво за годината.

Както и в предходните месеци, преобладаващата част от ипотеките са с фиксирана лихва - 61,3% срещу 38,7% с променлива, като делът на фиксираните кредити дори се увеличава спрямо август и септември. Средният срок на ипотеките достига 26 години - с една година повече спрямо средното за годината.