Най-добре представящата се акция в света се превръща в поучителна история за инвеститорите, преследващи извънредни печалби от бума на изкуствения интелект. Малко позната дори на вътрешния си пазар в Индия, RRP Semiconductor Ltd стана хит в социалните мрежи, след като акциите ѝ скочиха с над 55 000% за 20 месеца до 17 декември — безспорно най-голямото нарастване в света сред компании с пазарна стойност над 1 милиард долара, пише Bloomberg.

Това се случи въпреки отрицателните приходи в последните финансови резултати, само двама щатни служители според годишния доклад и едва осезаема връзка с полупроводниковата индустрия, след като компанията премина от недвижими имоти към чипове в началото на 2024 г.

Комбинация от онлайн истррия, микроскопичен свободен оборот и нарастващата база от дребни инвеститори в Индия доведоха до 149 последователни сесии с максимален дневен ръст, въпреки предупрежденията от борсови власти и от самата компания.

Ралито вече показва признаци на изтощение, а регулаторите наблюдават отблизо. Индийската комисия по ценни книжа започна проверка за евентуални нарушения, според запознат с въпроса източник. Акциите на компанията, оценена на 1,7 милиарда долара, наскоро беше ограничена до търговия само веднъж седмично и е паднала с 6% от пика си на 7 ноември.

Въпреки че траекторията на RRP няма да повлияе съществено на по-широкото AI рали, което добави трилиони долари към стойността на гиганти като Nvidia, случаят подчертава колко екстремни са станали печалбите в някои сегменти на пазара — особено в Индия, където липсата на котирани производители на чипове остави дребните инвеститори да търсят каквато и да е алтернатива за излагане на глобалния бум.

"Полупроводниците са много "горещи" и хората са готови да купуват всичко, тъй като Индия предлага ограничен избор от акции", обяснява пред световната бизнес медия Сонам Шривастава, основател на Wryght Research & Capital.

Трансформацията на RRP започна в началото на 2024 г., когато основателят Раджендра Чоданкар придоби контрол над компанията и я преименува в RRP Semiconductor. Около 98% от акциите се държат от Чоданкар и тесен кръг съдружници.

В официална информация от 3 ноември компанията заяви, че "все още не е започнала никакви дейности по производство на полупроводници" и отрече връзки със знаменитости. Финансовите резултати предложиха малко утеха — отрицателни приходи от 68,2 милиона рупии и нетна загуба от 71,5 милиона рупии за тримесечието до септември.

С избледняващото лустро на AI акциите и засилващия се регулаторен контрол, рискът сега е за инвеститорите, които се втурнаха към акцията.