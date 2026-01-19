Държавната телекомуникационна компания Viettel започна строителството на първия във Виетнам завод за производство на полупроводници. Държавата от Югоизточна Азия вече е с население, надхвърлящо 100 милиона човека.

Завършването на строителството и пилотното производство на завода за чипове са планирани за края на 2027 г., според изявление на компанията, пише Интерфакс.

Строителството се извършва на терен с площ от 27 хектара, разположен във високотехнологичния парк Hoa Lac в покрайнините на столицата Ханой. На церемонията по първа копка сред официалните лица присъстваха генералният секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам То Лам и премиерът Фам Мин Трин, с което се подчертава важността на проекта, съобщават местни медии.

След като заработи с пълния си капацитет през 2028 г., заводът ще може да доставя чипове за множество сектори, включително аерокосмическа индустрия, телекомуникации, IoT, автомобилостроене, медицинско оборудване и автоматизация.

Засега от Viettel не разкриват размера на инвестициите в проекта за първия завод за чипове във Виетнам.