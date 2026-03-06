Виктор Стопа е назначен за ръководител на отдел "Растеж и маркетинг" за пазарите в Централна и Източна Европа в Revolut, като ще координира същите дейности и в Западна Европа.

В новата си роля той ще отговаря за развитието на девет пазара в региона - Полша, Румъния, Унгария, България, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Естония. Полша вече има над 5 милиона клиенти на платформата, а Румъния и Унгария са сред най-големите пазари на компанията в Централна и Източна Европа.

"Искаме да изградим отношения на доверие с нашата общност от 1,3 милиона клиенти в България. Нашата амбиция е да се превърнем в предпочитаната сметка за ежедневни разходи на българските ни клиенти", коментира Стопа.

Той се присъединява към Revolut през 2022 г., като преди това е заемал маркетингови позиции в компаниите CLARK и LIQID. Живее в Германия, но прекарва част от времето си в Полша.

Финтех компанията има над 70 милиона клиенти в световен мащаб, включително повече от 1,3 милиона в България. В Централна и Източна Европа платформата обслужва близо 17 милиона потребители, като само през 2025 г. е привлякла около 3 милиона нови клиенти.