Ракетите и дроновете, с които Иран атакува военни и цивилни цели из целия Близкия изток, причиняват разрушения и убиват хора, но потърпевши от войната в региона стават и икономики далеч извън обсега на оръжията.

Опасенията са, че ще ги порази инфлационен шок. Ако това се случи, България трудно ще се окаже някакво изключение.

Пазарна анатомия на страха

Финансовите пазари реагираха на войната бързо, но не съвсем по очаквания начин. Нефтът поскъпна с над 14% само за два търговски дни, а международният бенчмарк Brent достигна 84 долара за барел. Акциите се сринаха, но истинската изненада дойде от американските държавни облигации — традиционно "безопасното убежище" при кризи.

Вместо да поскъпнат, те се разпродадоха, а доходността по 10-годишните облигации скочи. Според Business Insider причината е проста: инвеститорите се страхуват от инфлацията повече от всичко друго. Перспективата за ценови шок ги кара да преосмислят бъдещето на лихвените намаления, поради което разпродават едновременно и облигации, и акции.

Засега единственото убежище изглежда американският долар, чийто индекс нарасна с 2% за два дни.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън предупреди пред Bloomberg, че конфликтът рискува да разпали отново инфлацията и я нарече потенциален "скункс на партито" за икономика, която вече се бори с упорит ценови натиск.

"Ако военните операции се проточат отвъд едномесечния хоризонт, ситуацията ще бъде съвсем различна", заяви той пред CNBC.

CME FedWatch вече показва 97% вероятност Федералният резерв да не намалява лихвите на следващото си заседание.

Босът на Goldman Sachs Дейвид Соломон на свой ред отбеляза, че е учудващо, че пазарната реакция на случващото се е по-спокойна от очакваното. По думите му обаче през следващите седмици може да видим кумулативен ефект. Потенциално забавяне според него има шанс да извади на показ и друг сюжет - разхлабването на кредитирането на фона на икономика с признаци на "прегряване".

Краткосрочен шок или истинска катастрофа?

Само през първите 24 часа на войната САЩ са изхарчили 779 милиона долара в боеприпаси, гориво и човекочасове труд. Според експертни оценки, цитирани от Fortune, щетата за американския данъкоплатец може да достигне 210 милиарда долара за целия конфликт. Това са много пари в изборна година.

Израел също натоварва сериозно бюджета си с война на два фронта - в Иран и Ливан.

Пазарите се колебаят между два сценария. Според анализатора Пол Кристофър от Wells Fargo Investment Institute конфликтът ще бъде "временен и ограничен". Но Лукас Уайт от GMO е по-категоричен: "Не можеш да спреш 20-30% от световния морски петрол и да не получиш масивна реакция. Не бих се изненадал да видим петрол над 100 долара, ако това продължи."

Goldman Sachs вече е заложил рискова премия от 18 долара за барел в цените на суровия петрол, а Wood Mackenzie предупреждава за преминаване на границата от 100 долара при забавено възстановяване на корабоплаването.

Пред Morningstar Рафаел Олсжина-Марзис от J. Safra Sarasin описва "най-лошия сценарий" така: петрол над 100 долара за продължителен период би могъл да натисне европейската инфлация с над 2 процентни пункта и да вкара редица икономики в рецесия.

Това касае и нас

За България картината има конкретни измерения. Анализаторът Димитър Георгиев прогнозира пред Bulgaria ON AIR поскъпване на горивата "максимум до 5%", като смята, че кризата е с временен характер. "Ако Ормузкият проток се отпуши, може бързо да видим спад в цените на петрола в рамките на часове", посочи той, но предупреди, че при употреба на балистични ракети или кадри на горящ танкер цените лесно могат да надхвърлят 100 долара.

По-внимателен е енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Пред bTV той прогнозира, че "ако ситуацията се запази, може да видим увеличение на цените на горивата с около 10-15 евроцента на литър".

Природният газ е отделна тема — от 1 май се очаква по-сериозно поскъпване. България е частично защитена от дългосрочния договор с Азербайджан, но и азерската цена е обвързана с петрола. Поскъпването на газа ще натисне нагоре и електроенергията на европейските борси, чиито движения се пренасят и у нас — при това домакинствата засега са защитени от регулираните цени, но индустрията ще усети удара.

Една от добрите новини дойде вчера, когато енергийният министър Трайчо Трайков обяви, че новата LNG доставка за България от 100 милиона кубически метра вече се разтоварва в Александропулис и тя идва на цена от преди избухването на войната. Това обаче са количества, достатъчни само за текущия месец.

Допълнителни притеснения идват и от първите ирански ракети по Турция.