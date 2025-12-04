Годишната инфлация в Турция е спаднала до 31,07% през ноември, спрямо 32,87% през октомври, според данни, публикувани в сряда от Турския статистически институт, цитиран от в. "Хюриет".

Цифрата е под всички прогнози на анализаторите, като средната очаквана стойност е 31,6%, което е най-ниската инфлация за последните 48 месеца, от ноември 2021 г.

Месечната инфлация се забави рязко до 0,87% при 2,55% през октомври, което е първият случай от май 2023 г. насам, когато месечният ръст на цените падна под 1%.

Спадът се дължи главно на понижението на цените на хранителните продукти, които спаднаха с 0,69% на месечна база, докато основната инфлация се повиши само с 1,27% на месечна база, което е най-малкото увеличение, регистрирано през тази година.

По-добрите от очакваните данни за инфлацията дават основание на Централната банка на Република Турция да предприеме по-значително понижение на лихвените проценти на заседанието си на 11 декември. Пазарите вече бяха отразили в цените очакванията за понижение на лихвите с 100 до 200 базисни пункта преди публикуването на данните.

Централната банка намали основния си едноседмичен репо лихвен процент с 100 базисни пункта до 39,5% през октомври, забавяйки темпото на цикъла на облекчаване, започнал в средата на 2025 г.

Банката беше повишила прогнозата си за инфлацията в края на 2025 г. до 31-33% през ноември, като същевременно запази амбициозната си цел от 16% за края на 2026 г.

Икономическият растеж на Турция се забави до 3,7% на годишна база през третото тримесечие, спрямо 4,9% през второто тримесечие и под очакваните от икономистите 4,2%. На тримесечна база обаче икономиката отбеляза ръст от 1,1%, надхвърляйки прогнозата от 0,5%.

Въпреки забавянето на инфлацията, ценовият натиск остава висок в ключови категории. Годишната инфлация достигна 66,17% за образованието, 49,92% за жилищата и 33,91% за хотелите, кафенетата и ресторантите. Трите основни групи разходи - храни и безалкохолни напитки с 27,44%, транспорт с 29,23% и жилища с 49,92% - допринесоха съответно с 6,83, 4,55 и 7,57 процентни пункта за годишното увеличение.