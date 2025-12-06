Първата в света подземна железница - метро, е открита на 4 ноември 1890 г. в Лондон. Произхождаща от Европа и широко разпространена в Съединените щати, тази форма на градски транспорт сега се развива най-бързо в Азия, особено в Китай. Къде се намират най-забележителните метрополитени в света, проучва "Ведомости".

Днес метро системи има в поне 208 града в 62 държави. Общо те включват поне 922 линии, 15 892 станции и са с обща дължина от 23 500 км - повече от половината от обиколката на екватора на Земята.

В първите десетилетия след пускането на метрото във Великобритания, подземни железници се появяват в градове в цяла Европа и Съединените щати, а през 1935 г. е открито и Московското метро.

В началото на 80-те години на миналия век, строителството на метро започва сериозно в Азия, а през 21-ви век започват да се строят метро системи. Все повече нови метрополитена се пускат в градовете именно в тази част на света.

През 2000 г. в света е имало поне 106 града с метро системи. За 25 години, т.е. досега, броят им почти се е удвоил, а делът на азиатските градове с метро в общия брой се е увеличил от 26% (в 28 града) до 48% (в 100 града). През това време в Европа са открити само шест нови метрополитена, също така два в САЩ и един в Русия.

От началото на 2000-те години, броят на метрополитените в Турция и Близкия изток се е увеличил значително - делът на региона в общия брой е нараснал от 3,7% на 6,7%.

От последните десет пуснати в действие метрополитена, четири са в индийски градове, а през 2023 г. е пусната в експлоатация система за "леко" метро в Хавай (САЩ).

Шестте държави с най-много градове с метро, са: Китай (51, включително Тайван), Индия (19), САЩ (13), Япония (12), Бразилия (8), Русия (7 града).

С бързото увеличение на строителството на метро в Азия, през последните десет години, общата му дължина се е удвоила. По данни на Международната асоциация за обществен транспорт (UITP), общият пътнически трафик с метро се е увеличил от 43,7 милиарда пътувания годишно през 2013 г., до 58 милиарда през 2023 г.

Китай строи най-дългата метро система в света - при дял от 25% като брой градове от всички държави с метро, дължината на метрото достига половината от общата дължина (почти 12 000 км) ма метро линиите. Не случайно трите метрополитена с най-голяма дължина на линиите са в Китай, начело с Пекин (879 км).

Погледнато като средна дължина, градовете в Азия и САЩ изграждат по-дълги метро линии, докато в Европа и страните от бившият Съветски съюз, те са по-къси. Най-дългите разстояния между метро станциите са в САЩ, докато европейските градове имат най-късите.

С най-голям брой метро линии могат да се похвалят Ню Йорк, Пекин и Сеул. Само 23 града по света имат метро системи с десет или повече линии.

Ню Йорк и Пекин освен това, са и водещи в света по брой метростанции. Китай има 41% от всички метростанции в света, Съединените щати имат 6,3%, а Япония има 4,9% от тях.