Най-ранната версия на схемата на лондонското метро, създадена в началото на 30-те години на миналия век от електротехника Хари Бек и наподобяваща схема на окабеляване, е предложена на търг от прочутата аукционна къща Christie's в Лондон.

Предварителната оценка, с която ще започне търгът за култовия документ, е 100 000 паунда (131 000 долара), пише The Times.

Според изявление на водещите на аукциона, съвременната карта на лондонското метро също е базирана на проекта на Хари Бек, "един от най-емблематичните през 20-ти век" в своята област. Създателят на схемата, който е получил само 5 паунда за работата си, е предпочел "яснотата и достъпността пред географската точност".

Неговата схема на подземното метро на столицата на Великобритания става "толкова емблематична, колкото и самата построена метро мрежа", и практически е копирана при почти всички големи градове с метро по света.

Преди "редизайна" на Хари Бек, станциите на метрото са били показвани и са се отличавали предимно по географското си местоположение, което е правило транспортната карта трудна за четене дори за централната част на Лондон, камо ли за отдалечени спирки, които едва се побират на много големите транспортни схеми.

Творението на Хари Бек, заедно с други "предмети, свързани с най-важните творчески иновации на миналия век", ще бъде представено на търга на Christie's с наименованието "Пионери - Икони на нашето време", който ще се проведе на 11 декември 2025 година.

Лондонското метро

Лондонският метрополитен е най-старата подземна транспортна система в света, открита през 1863 година. Той е с обща дължина 402 километра и обслужва районите на британската столица. Системата има 11 линии и 270 станции, което я прави най-развитата и дълга метро система в Западна Европа.

Отличителна черта на това метро е третата релса, която не е скрита под платформата, и полукръглата форма на вагоните.

Най-натоварената метро станция сега е "Ватерло", през която всеки ден минават над 250 000 души.

А най-дългата система на метрополитен в света с обща дължина от 799 километра има метрото в Шанхай, което функционира от 1993 г. и оттогава се е разширило значително. Системата понастоящем има 18 линии и 396 станции, обслужващи милиони пътници всеки ден. Метрото в най-населения китайски град е първата система на метро в света, която използва традиционни линии на метрото и високоскоростни влакове.