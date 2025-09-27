"Понци схемите" включват набирането на капитал от инвеститори с обещания за бъдещи печалби. Вместо по предназначение обаче, организаторите използват новите средства, за да изплатят "печалбата" на предишните. Измамата се разкрива бързо в момента, в който спре притока на нови средства.

Тази седмица американската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) подаде жалба към Федералния съд във Флорида по подозрение за измама със схема тип "Понци" на стойност близо 112 милиона долара. Обвиненията са насочени срещу основателите на Retail Ecommerce Ventures (REV) - Алекс Мер и Тай Лопес, предава CBS.

Те са известни с придобиването на познати марки пред фалит като RadioShack, Modell's Sporting Goods, Dress Barn и Pier 1 Imports и преструктурирането им в онлайн магазини. Обвиненията на Комисията включват разпространяването на "съществени неверни твърдения" пред инвеститори с цел привличане на средства в периода 2020-2022 година. Представяли са компаниите като печеливши със "силен паричен поток".

"Противно на тези твърдения, макар някои от марките REV Retailer да са генерирали приходи, никоя не е генерирала печалба", се посочва в иска.

Според държавния орган обаче, събраните инвестиции не само не са вложени в съответната компания, но и се използват за изплащане на лихви, дивиденти и облигации. Така според обвинението най-малко 5,9 милиона долара от изплатените печалби всъщност са плащания, подобни на Понци схема, а не от печалби на компании. Други 16 милиона пък са присвоени от Мер и Лопес.

В жалбата присъства и главният оперативен директор на REV Мая Бъркенроуд (която е братовчедка на един от основателите на компанията). Тя е обвинена в съучастничество, след като Мер и Лопес са излъгали за професионалните ѝ компетенции и опит.

Освен като инвеститор и консултант в над двадесет мултимилионни компании, Тай Лопес се описва като автор на книги за личностно израстване, водещ на подкаст и ментор в алтернативна учебна програма по бизнес. От друга страна, Алекс Мер е познат като предприемач и инвеститор, член на борда на две публични компании, изобретател на множество патенти и филмов продуцент.