Покупките на богатите често са екстравагантни, но в голяма степен предвидими - яхти, частни самолети, колекционерски вещи, имения и дори спортни отбори. Оказва се обаче, че в последно време модата сред милионерите се е променила. Скъпата кола или бижу все още остават актуални покупки, но към тях все по-често се присъединяват и...бункери.

През последните години човечеството се сблъска с различни опасности - пандемия, войни, пожари, наводнения. Това накара голяма група от хора да се замислят за личната си безопасност.

Business Insider се среща с Atlas Survival Shelters - най-големият производител на бункери в света. Фабриката им се намира в Тексас, където работи екип от 50 души. Според собственика на компанията Рон Хъбард производството на един бункер отнема около шест месеца. Повечето се правят от стомана, която идва на отделни панели. Екипът ги заварява и ги прави водонепроницаеми. Накрая се покриват с боя на основата на катран, която издържа около 150 години.

"Врагът на бункера е водата. Ако се наводни, той е разрушен", обяснява собственикът.

Едно от най-големите му съоръжения се казва "Дебелото момче", като цената му започва от 300 хиляди долара. Обикновено стойността им е между 20 хиляди и 20 милиона долара. Всеки път, когато се случи глобална криза, интересът към продукта му се покачва рязко.

"Когато избухна войната в Украйна, имаше голям пик, който продължи около две - три седмици. Когато се случи с Израел - продължи около седмица. Когато се появи COVID, имаше пик, който продължи около месец", разказва Хъбард.

Последният подобен случай е тази година, когато се появиха новини за напредващата ядрена програма на Иран. Освен в Америка, Рон Хъбард работи и като консултант в Близкия изток.

Източник: YouTube

Историята на бункерите може да се проследи стотици години назад във времето. За разлика от модерните обаче, те са били разполагани над земята. През 1941 г. САЩ започва да строи укрепления под земята, за да се предпази от въздушни удари.

Масово американците се запознават с убежищата по време на Студената война. Тогава Конгресът отделя 169 милиона долара за оборудване на обществени сгради с противорадиационни убежища. Постепенно малки бункери, построени предимно от бетон, започват да се появяват в задните дворове на частни имоти в цялата страна.

Концепцията им започва да се променя през 60-те години, когато мъж на име Джей Суейзи построява луксозна къща с площ от 260 кв. м. и четири спални под земята.

Оттогава предпочитанията са се променили значително. В модерните бункери има LED осветление, вградени високоговорители, игрални зали, филмови салони, закрити стрелбища, пилони и други. Електрическите уреди се захранват главно от литиеви батерии, които се зареждат от слънчеви панели, вятърни турбини или дизелови генератори. Така желанията на клиента за вътрешния интериор и подобренията могат да покачат цената със стотици хиляди.

Източник: YouTube

Като предпазна мярка Хъбард избягва да иска лична информация от клиентите си. Единственото, което му трябва, е едно име и щата, в който пребивава, за да прецени кой вид съоръжение отговаря на местната почва.

Според Business Insider сред най-известните личности, които имат бункер под домовете си, е Марк Зукърбърг. Той се намира в Кауай и е на стойност 270 милиона долара. Смята се, че Владимир Путин също има тайно убежище под своя черноморски дворец близо до Геленджик. Според различни източници има около 625 кв. м. жилищна площ, свързан е с тунели и струва около 1,3 милиарда долара.

Източник: YouTube

По непотвърдена информация Илон Мъск също е последвал примера им. Смята се, че архитекти в Русия са проектирали съоръжение, базирано на известния му модел Cybertruck. Конструкцията е с площ от 740 кв.м., като е предназначена да издържи на ядрени заплахи и е захранвана от слънчева и вятърна енергия. Очаква се да струва над 850 хиляди долара.

Експертите прогнозират, че производството на бункери ще продължи да расте, като очакват до 2033 г. да се превърне в индустрия за 4,5 милиарда долара. В Израел вече всеки дом е задължен по закон да има вградено безопасно помещение. Швейцария пък разполага с достатъчно противоатомни убежища, за да побере цялото си население от близо 9 милиона души.

Въпреки все по-голямото си разпространение, бункерите остават скъпа придобивка, която могат да си позволят само най-богатите. Поради тази причина Хъбард се опитва да направи продукта си по-достъпен, като най-ниската цена, която предлага в момента, е 20 хиляди долара.