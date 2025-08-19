Украйна изпитва остра нужда от кадри. Недостигът на специалисти се усеща навсякъде - както на фронта, така и в тила. Най-засегнати са предприятията от военно-промишления комплекс. Необходимите специалисти или вече работят, или са мобилизирани, или са заминали в чужбина.

Войната докара проблема до крайност, пише местното издание "Цензор". Ако се махне нейният контекст, много от фундаменталните проблеми са до болка познати на всеки, който се е опитвал да се занимава с производство и в България.

Неадекватна образователна система

Кандидатстудентската кампания за 2025 година отново илюстрира тъжната статистика: абитуриентите практически не кандидатстват за инженерни и природни специалности - няма конкуренция за тези направления, въпреки че държавната поръчка беше увеличена значително.

"В инженерството много не достигат хора. Това е високоплатена работа в добри компании, предимно в отбраната. Критично важни хора за победата на Украйна", коментира членът на парламентарната комисия по образование Роман Гришчук.

Според изпълнителния директор на Украинския съвет на оръжейниците Игор Федирко, само в Киев в една от големите отбранителни компании са отворени над 700 свободни позиции. "Къде да намеря толкова специалисти на пазара, нямам представа", признава той.

Изпълняващата длъжността ректор на Киевския авиационен институт Ксения Семенова вижда две основни причини защо абитуриентите днес не избират инженерни специалности: "Първо - физиката и математиката се преподават много зле в училище. Завършващите се чувстват несигурни в тези предмети и се страхуват, че физиката и математиката ще бъдат много във висшето образование. Второ - широката общественост не разбира, че има много голямо търсене на инженерни професии и че там са големите заплати."

Бизнесът не инвестира дългосрочно

Техническият директор на компанията-производител на безпилотници DEVIRO Денис Чумаченко смята, че в обществото още от съветските времена съществува устойчивото убеждение, че инженерите са бедни хора, чиито умения в съвременния свят не са нужни на никого.

"Компаниите често не са готови да инвестират дългосрочно в кадри и изобщо планират работа максимум за година, тъй като в условията на фактическа забрана за износ се отблъскват от държавната поръчка", обяснява Семенова.

От друга компания посочват, че през последните месеци се наблюдава растящ дефицит не само на квалифицирани кадри, но и на неквалифицирани. Това води до растеж на заплатите и увеличаване на себестойността на продукцията за въоръжените сили.

"Поради тази нужда възникват проблеми с мащабирането на производството, и като следствие имаме недостатъчни темпове на доставка на дронове до войската", обясняват те.

Основната причина са проблемите с военноотчетните документи при кандидатите, които са в активна възраст. Тъй като предприятията не могат официално да назначават такива хора, търсенето на мотивиран кандидат се забавя значително.

Възможни варианти

Много от студентите от техническите специалности на украинските университети и сега работят в отбранителната промишленост на непълно работно време. До 25-годишна възраст те не подлежат на мобилизация.

Това в някаква степен е решение, но не напълно - те имат ограничено време и в някои фирми се оказва, че са им нужни трима младежи, за да се свърши работата, на която е способен един работник.

Един от начините за преодоляване на дефицита може да бъде увеличаването на дела на жените в индустрията. Все още обаче има какво да се направи, за да бъде такава кариера привлекателна за тях.

Необходими са инвестиции в науката

Ксения Семенова подчертава, че в момента е необходимо много да се инвестира в науката, тъй като всичко, което можеше условно да се "изобрети в гаража", вече е изобретено.

Проблемът е, че в нито един технически университет в Украйна няма съвременна научноизследователска инфраструктура за отбранителни изследвания. Преподавателският състав също години наред не е бил мотивиран да следи новите развития в своите сфери.

"Дълго време не се занимавахме с това. Организирахме за себе си голям проблем. И за съжаление няма бързо да го решим", резюмира и професор Виталий Зайцев.