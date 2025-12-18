Украинската стоманодобивна група Metinvest, контролирана от бизнесмена Ринат Ахметов, официално завърши придобиването на завода ArcelorMittal Tubular Products Iași в Румъния. Сделката е финализирана на преди дни и бележи първото производствено присъствие на Metinvest в страната.

"Това е част от нашия принос към следвоенното възстановяване", заяви главният изпълнителен директор на Metinvest Group Юрий Риженков. По думите му продукцията на завода ще бъде търсена както на европейския пазар, така и при възстановяването на инфраструктурата и индустрията на Украйна, силно засегнати от войната.

Заводът в Яш произвежда заварени конструкционни тръби за строителството, инфраструктурата, инженерните проекти и селското стопанство, с максимален производствен капацитет от 240 000 тона годишно. От Metinvest уверяват, че ще спазват всички условия по съществуващите трудови договори със служителите на предприятието.

Както Money.bg писа, придобиването получи одобрение от Европейската комисия на 24 ноември съгласно Регламента на ЕС за сливанията, а ден по-късно беше одобрено и от румънския Съвет по конкуренция след процедура по проверка на чуждестранните инвестиции.

Заводът разполага с 5 линии за производство на тръби, 2 линии за рязане и 2 линии за покритие. Очаква се новопридобитото съоръжение да бъде напълно интегрирано в производствените и организационните вериги на Metinvest през 2026 г.

Според главния оперативен директор на групата Александър Мироненко, близостта на предприятието до Украйна - около 600 километра от Запорожие, ще позволи доставки на до 180 000 тона горещовалцувана ламарина годишно от "Запорожстал". Това ще осигури стабилни поръчки и дългосрочна заетост на завода в Румъния.

Освен в Украйна и Румъния, Metinvest има активи още в България, Италия, Обединеното кралство и САЩ.