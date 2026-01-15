Производителят на тапицерии за автомобилни седалки Adient обяви, че ще затвори фабриката си в румънския град Плоещ. Решението ще доведе до постепенното съкращаване на около 1010 работни места и пълно спиране на производството до средата на 2027-а, съобщи компанията, цитирана от изданието Observatorul Prahovean.

Adient е сред водещите глобални доставчици в автомобилната индустрия, с около 200 производствени звена в 29 държави. Компанията обяснява решението си със "спадащо потребителско търсене и общо намаляване на пазарните обеми", като подчертава, че не е открила "жизнеспособна опция" за продължаване на дейността на фабриката в Плоещ.

В официална позиция Adient посочва, че "дълбоките трансформации в цялата автомобилна индустрия" са довели до значителен търговски натиск върху компанията. Сред ключовите фактори са несигурността около темпа на прехода към електрическа мобилност, намаляващото търсене, свиването на пазарите и нарастващата конкуренция.

Според компанията преструктурирането е необходимо, за да се запази дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на бизнеса.

Фабриката в Плоещ е сред по-големите работодатели в региона. Преди 5 години Adient имаше около 1800 служители в града, а през 2020 г. дори обяви планове за разширяване с още 200 работни места. През 2023 г. компанията съобщи, че ще наеме допълнително 120 души в окръг Прахова, припомня News.ro.

На този фон решението за затваряне идва в момент, в който безработицата в Прахова е относително ниска - 2,22% през 2025-а, при средно ниво за страната от 3,12%, показват данните на AJOFM Prahova. В региона оперират и други производители на автокомпоненти, сред които най-известен е японският доставчик Yazaki.

Adient е отделена като самостоятелна компания през 2016 г. от групата за авточасти Johnson Controls и остава силно зависима от динамиката в глобалната автомобилна индустрия. Последните години обаче представляват сериозно предизвикателство за сектора под натиска от електрификацията, забавянето на продажбите и динамичните промени във веригите за доставки.