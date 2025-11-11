Румънският производител на пилета Transavia обяви, че разширява производството на храна за домашни любимци с нова фабрика на рекордната стойност от 150 милиона евро, предава Romania Insider. Заводът ще бъде изграден в Чугуд, окръг Алба.

Лидерът на пазара на пилешко месо в Румъния е и един от най-реномираните семейни бизнеси в северната ни съседка.

Най-големият завод за храна за домашни любимци в Румъния

Новата инвестиция е със 100% собствени средства на компанията, като чрез нея се разширява един напълно интегриран бизнес модел - с нови и модерни съоръжения - за производство на храна за домашни любимци, подчертават от Transavia.

Самейната компания е един от най-големите донори в румънския бюджет и е от най-големите работодатели, с приблизително 2300 служители. Тя е и единственият голям производител в региона, който контролира цялата производствена верига - от отглеждането на зърно до крайния продукт, доставен на потребителите.

Всички пилета идват от собствените ферми (развъждане, инкубация и отглеждане) и се преработват само в специални съоръжения, осигурявайки пълна проследимост и постоянни стандарти за качество и пълна безопасност.

"Новото подразделение бележи стратегически етап в развитието на компанията и естествено допълва интегрирания модел, който определя марката Transavia, добавяйки ново измерение на устойчивост и оползотворяване на ресурсите от зърното до масата", коментират от дружеството.

Източник: iStock

Фабрика с големината на 9 футболни игрища

Инвестицията в този румънски завод е най-голямата предприемаческа инициатива от този тип в региона. С разгъната площ от 65 000 квадратни метра, еквивалента на 9 футболни игрища по стандарта на ФИФА.

Новата фабрика ще може да произвежда достатъчно храна, за да изхрани над 11 милиона кучета и котки годишно, предлагайки широка гама от продукти, научно формулирани от екипи от специалисти, за да се осигури оптимално хранене за домашни любимци от всички възрасти и породи.

Фабриката, разположена в Чугуд, окръг Алба, се намира в стратегически район, близо до магистрала A10 (Себеш - Турда), като ще бъде освен най-голямото производство на храна за домашни любимци в Румъния, и едно от най-големите и модерни в Европа.

"В началото на следващата година ще започнем инсталирането на оборудването, последвано от линейно тестване и калибриране на процеса, за да започне реалното производство през втората половина на 2026 година", казват от Transavia.

Според представителите на дружеството, тяхната инвестиция ще генерира устойчив просперитет в местните общности, като бъде катализатор за икономическо и социално развитие. Ще стимулира бизнеса в района, като укрепва мрежата от местни партньори и доставчици, включително чрез създаването на нови работни места.