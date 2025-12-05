Фабриката на китайския производител на автомобилни шасита Shanghai Huizhong Automotive Manufacturing (SHAC) открива завод с площ от 19 000 квадратни метра в индустриалната зона Кац в Нови Сад в съседна Сърбия, съобщава eKapija. Във фабриката веднага ще започнат тестове на производствената линия.

Както Money.bg писа по-рано, откриването на новото производство беше обявено през май по време на посещение на кмета на Нови Сад Жарко Мичин в научноизследователския и развоен център на SHAC в Шанхай.

Източник: iStock

Заводът в Нови Сад ще бъде първият завод на компанията в Европа и става факт след инвестиция от около 40 милиона евро. Първата серийна доставка до европейски клиенти е планирана за първото тримесечие на 2027 г. Очаква се китайката фабрика да доставя компоненти за редица автомобилни компании, сред които и BMW.

Първоначално заводът ще се простира 19 000 квадратни метра, с възможност за разширяване на капацитета до 30 000 квадратни метра по време на по-нататъшното развитие и нови инвестиции. Ръководителите на компанията обявиха, че в първата фаза на работата на фабриката в Нови Сад ще бъдат наети 200 работници, 50% от които ще бъдат високообразовани специалисти и 20% работници със средно образование.

SHAC е основана преди 34 години в Шанхай, а корените на дружеството, свързани с производството на камиони, датират от 1958 г., когато първото превозно средство от този вид е сглобено в Китай.

В своите фабрики компанията произвежда и предлага на пазара тежкотоварни камиони и автобуси, както и микробуси със звукова сигнализация, микробуси ME 100, както и трактори, ремаркета за камиони и бетонобъркачки. Дружеството е реномиран доставчик на широка гама от ключови компоненти и автомобилни части за китайските производствени дейности на международни компании като General Motors и Volkswagen.

В световен мащаб SHAC има 8000 служители в повече от 16 фабрики или отворени офиси в САЩ, Германия и Австралия и ангажира повече от 1500 инженери за по-нататъшно подобряване на продуктите и дизайна.