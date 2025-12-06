Когато Рупърт Мърдок и децата му най-накрая постигнаха сделка по-рано тази година, за да сложат край на дългогодишната битка за наследяване на империята на медийния магнат, нашумялата сага предложи ценен урок за всяка семейна компания по света.

Ясното послание беше, че такива фирми се нуждаят от подробен план за това как бизнесът се предава на следващото поколение, в противен случай биха могли да бъдат затънали в емоционална и правна драма, разказва BBC.

В тази статия ще прочетете историите на три семейни компании от двете страни на Атлантическиая океан. Техните представители разкриват как са подходили към въпроса с наследството.

Производителят на бисквити Walker's Shortbread е един от най-големите износители на храни в Шотландия, като кутиите и пакетите му с цвят на каре са редовна гледка в супермаркетите и летищата по целия свят. Компанията е основана през 1898 г. от Джоузеф Уокър, а днес неговият правнук Ники Уокър заема поста на висш управляващ директор.

Източник: GettyImages Семейство Мърдок

Уокър казва, че бизнесът работи по модел, който нарича "консорциум на братовчеди". Това означава, обяснява той, че всички членове на разширеното семейство Уокър, и особено техните деца, са насърчавани да се присъединят към бизнеса. И на всеки е позволено да има думата за това къде би се позиционирал идеално на мениджърска позиция.

"Нашият план за наследяване по същество казва, че ако искате да влезете в бизнеса, тук има място за вас. И тъй като компанията се разширява, тук има една цяла кариера, която да се изгради и усъвършенства. А когато възникнат "спорни точки", целта винаги е да се постигне консенсус. Винаги сме вземали решения въз основа на това, което е най-добро за компанията... с твърдото разбиране, че бизнесът винаги е на първо място. С разбирането, че единството на гласовете е от първостепенно значение, винаги е постиган приемлив резултат", казва Уокър.

Компанията не се въздържа от идеята да привлича външни експерти, като например професионални юристи относно официалното, правно приемане на планирането на наследяването и сформирането на изпълнителен съвет с мениджъри, които не са членове на фамилията.

Изграждането на план за наследяване, който да преодолее разликата между уменията в бизнеса днес и тези, които са необходими утре, е от решаващо значение за семейните предприятия, смята Чарли Груб, който е старши управляващ директор в глобалната компания за набиране на персонал Robert Half.

"Емоционалната и личната динамика може да бъде истинско предизвикателство за семейните предприятия, когато става въпрос за планиране на наследяване. Има умение в това да можеш да извадиш тази емоционална семейна връзка от процеса на вземане на решения и да признаеш, че има семейни и лидерски роли, и те може да са доста различни една от друга."

Източник: iStock

Твърде често обаче компаниите не успяват да гледат напред. Повече от четирима от 10 бизнес лидери не са определили някой, който да поеме ролята им, когато решат да продължат напред, според проучване, проведено в Канада тази година от Robert Half. Междувременно, отделен доклад от 2025 г. установява, че липсата на планиране на наследяване "може да доведе до увеличаване на закриването на бизнеси, загуба на работни места и икономическа несигурност".

Майк Бронер е собственик на калифорнийската компания Dr Bronner's, добре позната в САЩ със своите сапуни, лосиони и паста за зъби. Неговият дядо Емануел Бронер, който основава бизнеса през 1948 г., не е изготвил никакви документи за това как трябва да се управлява, когато е трябвало да се оттегли през 90-те години на миналия век поради влошено здраве.

Емануел Бронер, който почива през 1997 г., се е сблъскал и с данъчната служба на САЩ (IRS) и е оставил семейната фирма с данъчна сметка от 2 милиона долара.

"Поучихме се от това. И откакто започнахме да мислим за следващото поколение и как да гарантираме, че две поколения по-късно ще функционираме със същите ценности, които имаме днес", коментира Майк Бронер.

Що се отнася до собствения му план за наследяване, Бонер казва, че вижда признаци, че децата му вече се интересуват от управлението на семейния бизнес.

"Синът ми Илай каза, че иска да бъде главен изпълнителен директор и го попитах защо, а той ми отвърна: "Ами, харесват ми мисията на фирмата, както и безплатните обяди"."

Това, което помага при планирането на наследството, е ранното включване на децата в бизнеса. В St James Town Steak and Chops - магазин за месарски изделия и деликатеси в центъра на Торонто, собственикът Марк Мишлен обучава двете си деца, Ноа и Алекс, и двамата на около 25 години, да бъдат капитани на 54-годишния семеен бизнес, след като се пенсионира.

"Най-добре е за нас бизнесът да остане в семейството. Тази кръвна връзка е нещо, което нашите клиенти също ценят. Често ми казват: "О, това е семеен бизнес от трето поколение и много ми хареса как баща ви ми даде безплатни месни деликатеси, когато дойдохме като деца", смята Мишлен.

Обратно в шотландското село Аберлур, Ники Уокър споделя, че твърдо вярва, "че притежаването и управлението на семеен бизнес, предаван от поколения насам, е невероятна привилегия. А възможността да се положат основите, за да бъдем наследени от собственото си семейство, е фантастична, но никога не бива да се приема за даденост.

"Съветът, който бих дал, базиран на моя собствен опит, е, че пълната подкрепа и многото насоки и грижи, които ми бяха предложени, бяха изключителни. И сега е мой дълг, както и дълг на моето поколение, да предложим същото на следващата генерация. Това е посланието ми към всеки семеен бизнес - малък или голям."