Пазарът винаги се люшка между две крайности - страх и алчност. Днес, в момент на високи лихви, несигурна инфлация и насищане на растежните технологии, той отново открива нещо, което дълго време пренебрегваше - стабилния, предвидим, но подценен свят на дивидентните компании. Това не са онези блестящи звезди на Wall Street, които обещават да променят света.

Това са тихите, дисциплинирани бизнеси, които всяко тримесечие превръщат част от печалбата си в кеш за акционерите. Десетилетия наред този тип акции се смятаха за скучни, но днес именно те могат да се окажат следващите големи победители. Причината е проста - високата текуща доходност, комбинирана с потенциал за капиталово възстановяване, когато пазарът започне да се връща към историческите норми на оценка.

Дивидентните акции като UPS, Target, Campbell Soup и Keurig Dr Pepper днес стоят на ценови нива, които рядко се срещат в последното десетилетие. При текущи доходности от 5% до над 7%, тези компании предлагат реален паричен поток, който трудно може да бъде намерен дори на пазара на облигации. Но истинският потенциал не е само в дивидента - той е в комбинацията от доходност и бъдеща капиталова печалба, ако пазарът преоцени тези бизнеси нагоре.

Историческият опит показва, че когато дивидентната доходност на дадена компания надхвърля двойно средната си стойност, това почти винаги е сигнал за подценяване, освен ако не се очаква намаление на дивидента. Именно тук идва най-голямото "ако" - payout ratio.

Дивидентната доходност изглежда примамливо висока, когато цените паднат, но зад нея стои конкретна аритметика. Ако една компания изплаща почти цялата си печалба като дивидент, рискът при икономическо забавяне нараства драматично. Това е особено видно при компании като UPS, където payout ratio се приближава към 100%.

Източник: iStock by Getty Images

Това означава, че почти всеки долар печалба вече е раздаден, а за инвестиции в растеж, модернизация или намаляване на дълга остава малко. Инвеститорите трябва да помнят, че дивидентите са резултат от здрав бизнес, а не заместител на него. Когато компаниите започнат да плащат прекалено щедро, те изяждат бъдещето си, за да запазят настоящето.

И все пак именно тук се появява възможността. Ако доходността от дивиденти остане стабилна, а пазарът възстанови част от изгубеното доверие, може да се стигне до двойна печалба - текущ доход и капиталов ръст.

Да вземем UPS - при дивидент от $6.56 и доходност 7.6%, пазарът цени компанията като почти обречена. Но ако инвеститорите осъзнаят, че дивидентът е устойчив и yield се върне към историческите 5%, цената на акцията би трябвало да се повиши с над 50%. Подобна логика важи и за Target, където текущият yield от 5.1% е почти два пъти над историческата средна от 2.7%. Ако компанията успее да стабилизира продажбите си и пазарът върне доверието, капиталовата печалба може да достигне 30-40%.

Campbell Soup е по-консервативен случай - с доходност над 5% и историческа средна около 3.2%, потенциалът е умерен, но реален. Това е компания, която не гони растеж, а стабилност, и именно това може да я направи привлекателна в среда на по-високи лихви и по-нисък апетит към риск. Keurig Dr Pepper е другата крайност - тук доходността е около 2.8%, близка до историческата норма, което я прави по-защитна, но с по-малък потенциал нагоре. Тези четири компании показват различни профили на риск и възможност, но всички имат общ знаменател - пазарът ги наказа твърде силно и доходността вече компенсира този риск.

Компания Текуща доходност Историческа средна доходност Потенциален ръст до средната норма* Коментар UPS 7.6 % 4.4 % ≈ +73 % Най-голям дисбаланс спрямо историята. Ако дивидентът се запази, акциите могат да се възстановят силно. Риск - висок payout ratio. Target (TGT) 5.1 % 2.7 % ≈ +48 % Дивидентът е стабилен, но продажбите и маржовете са под натиск. Висок потенциал при стабилизиране на ритейла. Campbell Soup (CPB) 5.1 % 3.2 % ≈ +34 % Дефанзивна компания с ограничен растеж, но подценена при текущите нива. Вероятност за умерено възстановяване. Keurig Dr Pepper (KDP) 2.8 % 2.4 % ≈ +17 % Консервативна и стабилна позиция, с малък потенциал за ръст - близо до историческата си норма.

Има една интересна аналогия между днешния пазар на дивидентни акции и случилото се с краткосрочните облигации в последните две години. През 2022 г. доходността на 2-годишните американски облигации достигна 5%, нива невиждани от десетилетие. Инвеститорите масово се насочиха към тях, смятайки, че това е връх на лихвите.

Малцина обаче си дадоха сметка, че когато доходността е толкова висока, цената на облигацията е ниска - и ако пазарът промени очакванията си, идва и капиталова печалба. Така и стана - доходността започна да спада, а цените на облигациите се покачиха, носейки двойна доходност на тези, които купиха навреме. Днес дивидентните акции са в сходна ситуация - дават "облигационна" доходност, но с потенциал за капиталов ръст, ако инвеститорите преоценят риска.

Разбира се, тук има и ключова разлика. Акцията не е облигация - дивидентът не е фиксиран, а зависи от резултатите. Ако икономиката се влоши или маржовете на компаниите бъдат натиснати, именно дивидентът ще бъде първият под ножа. Това е причината инвеститорите да внимават не само с доходността, но и със структурата зад нея. Payout ratio над 80% вече е предупредителен сигнал - означава, че компанията няма буфер за колебания. В идеалния случай стабилен дивидент се изплаща при payout между 40% и 60%, което оставя достатъчно пространство за инвестиции и растеж.

Друг риск е поведенческият - високите дивиденти често карат инвеститорите да гледат на акциите като на депозити. Това е капан, защото пазарът никога не награждава прекалено сигурните очаквания. Когато твърде много хора започнат да търсят стабилна доходност, именно там се образува следващата нестабилност. Затова стратегията трябва да бъде балансирана - дивидентните акции могат да бъдат гръбнак на портфейла, но не и неговата цялост.

Исторически погледнато, компаниите, които съчетават стабилен дивидент с растеж на печалбите, се представят по-добре от пазара в дългосрочен план. Изследвания на MSCI и BlackRock показват, че за последните 50 години дивидентните аристократи - компании, които увеличават дивидента си поне 25 поредни години - имат по-висока средногодишна доходност и по-ниска волатилност от широките индекси.

Това се дължи не само на дивидентите, а на дисциплината, която този тип компании поддържат. Да плащаш дивидент изисква устойчив бизнес модел и стабилни парични потоци - качества, които се оказват безценни в периоди на икономическа несигурност.

Текущата пазарна динамика също работи в полза на тези компании. Ако Фед започне поетапно намаляване на лихвите през 2026 г., доходността по краткосрочните облигации ще започне да се връща надолу. Тогава инвеститорите, които днес държат пари в кеш или облигации с 5% доходност, ще започнат да търсят алтернатива. Дивидентните акции с устойчиви бизнес модели ще се превърнат в естествен заместител. При UPS, Target и Campbell подобен сценарий би означавал не само запазване на дивидента, но и поскъпване на акциите, докато доходността се нормализира.

Друга важна перспектива е, че тези компании днес са евтини не защото са слаби, а защото пазарът временно гледа другаде. Фокусът е върху AI, технологиите и растежа, но когато еуфорията се изчерпи, капиталът ще потърси стойност. Това винаги се случва след всяка експанзия - парите се пренасочват от скъпи активи към подценени, и тогава дивидентните компании стават звездите на следващия цикъл.

За инвеститорите, които мислят стратегически, днешната ситуация е рядка възможност. Възможност да купиш стабилен бизнес на ниска цена, с доходност, която дори централните банки не могат да предложат. Но това не е покана за безразсъдност. Дивидентните акции трябва да се подбират внимателно - със здрава финансова структура, стабилен паричен поток и история на последователни плащания. Само тогава високата доходност е възможност, а не капан.

В крайна сметка, дивидентът е като сърцебиенето на компанията - ако пулсът е твърде слаб, има риск, ако е твърде бърз - също. Идеалното състояние е устойчив ритъм. Точно такива компании могат да се окажат победителите в следващия пазарен цикъл - не защото ще изненадат света с нова технология, а защото ще напомнят на инвеститорите, че стойността понякога се измерва не в обещания, а в парични потоци.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.