С наближаването на 2026 г. българите подхождат към личните си финанси с повече реализъм и по-малко илюзии. Половината от тях посочват самодисциплината като най-силния инструмент за подобряване на финансовото си състояние през следващата година, сочи проучване на финтех компанията Revolut и изследователската агенция Dynata.

Данните показват балансирана, но напрегната картина: 48% от анкетираните гледат с оптимизъм на финансовото си бъдеще, докато 43% остават песимистично настроени. Основният извод е ясен - желанието за по-добър контрол върху парите върви ръка за ръка с очаквания за по-високи разходи и необходимост от ограничения.

За 2026 г. 35% от българите си поставят за цел да увеличат средствата си чрез спестяване и инвестиции. Други 17% обмислят смяна на работата с цел по-висок доход, а 11% заявяват, че ще се опитат да се предпазят от импулсивни покупки, подхранвани от социалните мрежи.

Оптимизмът обаче не е равномерно разпределен. Най-позитивно настроени са представителите на поколението Z - 60% от тях очакват по-добра финансова година. В другия край на спектъра са бейби бумърите, при които 66% имат песимистични очаквания.

Когато става дума за подобряване на финансовото здраве, българите разчитат предимно на лични навици, а не на външни фактори. Половината от анкетираните посочват самодисциплината и избягването на излишни разходи като ключов инструмент. Подкрепата от близки е важна за 22%, докато 18% залагат на финансова грамотност, а същият дял - на лесни за използване финансови приложения. Едва 11% планират да използват изкуствен интелект за управление на личните си финанси.

Проучването отчита и отчетливи разлики между половете. Мъжете показват по-голяма увереност в оптимизирането на финансовата си дисциплина, докато при жените тревожността е по-осезаема - 59% от тях се чувстват несигурни или изпитват затруднения в подобряването на финансовото си положение.

За да покрият основни разходи като наем и храна, 65% от българите очакват да ограничат т.нар. разходи по избор. Най-често това ще засегне:

хранителните покупки - 29% ще търсят по-евтини алтернативи;

облеклото - 28% планират да намалят разходите;

пътувания, козметика и шопинг - 27% ще се лишат от тях;

здравеопазване и мобилност - по 12% се опасяват, че ще трябва да пестят и в тези категории.

Въпреки това има сфери, които българите отказват да жертват. Пътуванията остават защитен разход за 17% от анкетираните, книгите и културата - за 11%, а посещенията на заведения - за 9%.

"Личната мотивация и самодисциплината са основният двигател за финансов напредък на българите през 2026 г., но технологиите са съюзникът, който превръща намеренията в устойчиви навици", коментира Мария Лукаш, ръководител "Растеж" за Централна и Източна Европа в Revolut. По думите ѝ дигиталните инструменти за анализ на разходите, бюджетирането, спестяването и инвестициите помагат на хората да разберат по-добре как работят парите им и как могат да ги управляват по-ефективно.

Revolut има над 65 млн. клиенти в глобален мащаб и повече от 1,2 млн. потребители в България.