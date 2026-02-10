Нови европейски правила в подкрепа на производителите на вино се обсъждат в Брюксел, предават световните агенции, цитирайки информация от Европарламента. Тяхната цел е засилване на защитата на земеделските стопани срещу нелоялни търговски практики и ръст на финансирането от страна на ЕС, което засяга и българския сектор.

Хармонизирането на етикетирането може да реши редица проблеми, но е важно да има разграничаване между различните територии и между малки и между големи производители, коментират част от евродепутатите.

В България има цели региони, сред които в Северозападна България, които губят поминък. За да бъдат защитени е нужна подкрепа и от запазване на местните сортове, смятат от сектора.

Пакетът от мерки предвижда хармонизиране на етикетирането на вината, включително на безалкохолните и частично деалкохолизираните продукти, както и увеличаване на финансовата подкрепа от ЕС за адаптиране на производството към пазарните условия. Сред мерките са и допълнителни възможности за насърчаване на винения туризъм и за подкрепа на износа на европейски вина.

Съгласно постигнатото споразумение терминът "безалкохолно", придружен от означението "0,0 процента", ще може да се използва за вина с алкохолно съдържание до 0,05 обемни процента. Продукти с алкохолно съдържание, равно или по-високо от 0,5 обемни процента, които са с най-малко 30 на сто по-ниско алкохолно съдържание в сравнение с категорията вино преди решението, ще се етикетират като "с намалено алкохолно съдържание".

Европейският съюз остава най-големият производител, потребител и износител на вино в света, но секторът е изправен пред спад в потреблението, особено сред по-младите поколения, нарастващи търговски ограничения и все по-непредсказуемо производство вследствие на климатичните промени.

Предложението на Европейската комисия дава на държавите членки допълнителни инструменти за предотвратяване на излишъци, включително възможност за адаптиране на разрешенията за засаждане на лозя и за финансиране на трайното изкореняване на излишни лозови площи. Предвижда се и опростяване на правилата за производство на безалкохолни и частично алкохолизирани пенливи вина, както и по-ясни и по-удобни за потребителите етикети.