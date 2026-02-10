Няколко дни, след като парламентарната комисия по труда и социалната политика прие промени в Кодекса за социално осигуряване за въвеждане на мултифондов модел, полемиката "за" и "против" промените продължава с пълна сила както на политическо, така и на експертно ниво.

Конкретни опасения за ефектите върху размера на втората пенсия дойдоха и от Фискалния съвет.

Става дума за промени в начина, по който функционират задължителните частни пенсионни фондове от втория стълб на пенсионната система. Към момента те са много ограничени във възможностите за инвестиране на парите, които получават като вноски от работещите. В резултат доходността не е висока - на фона на инфлацията и таксите, коефициентът на заместване от втората пенсия е нисък.

Сега проектът на Министерството на финансите предлага да се създадат подфондове с различен профил - динамичен, балансиран и консервативен. До 50-годишна възраст всички се предвижда да бъдат в динамичния, който може да инвестира до 90% от активите си в акции, облигации, колективни инвестиционни схеми или имоти.

Преди пенсиониране пък автоматично ще се преминава към консервативния, за да се запази натрупаното до момента. Предвижда се и механизъм, който да гарантира вноските на осигуряващите се при нестабилност на пазарите.

Добри идеи, но...

От Фискалния съвет подчертават, че има "позитивни моменти" като създаването на възможност осигурените лица да избират инвестиционна стратегия спрямо профила и възрастта си. В същото време, аналитична структура към Народното събрание, председателствана от Симеон Дянков, вижда множество слабости.

"При наличие на ограничена инвестиционна култура и при липса на достатъчно ясни защитни механизми, част от осигурените лица биха могли след първоначалното си разпределение да преминат към инвестиционни профили, които не съответстват на техния възрастов и рисков профил - било към по-рискови, било към прекалено консервативни подфондове. Това би могло да доведе до по-ниски реални пенсии и съответно до обществено недоволство и напрежение", пишат от Фискалния съвет.

Според тях сложността на мултифондовите решения освен това "предполага възможност за въвеждане на допълнителни такси - за управление на отделни подфондове, за прехвърляния между тях или за други свързани услуги".

От Фискалния съвет настояват за изясняване какъв реален ресурс се очаква да бъде акумулиран и каква допълнителна пенсия може обосновано да се очаква от него. Според експертите е нужен икономически и актюерски анализ за резултатите при различни доходни и осигурителни профили, а сред другите им критики е потенциалното допълнително натоварване на Комисията за финансов надзор заради очакваните по-строга отчетност и по-чести регулаторни действия.

Политически въпрос

Критиките на Фискалния съвет със сигурност ще влязат и в политическа употреба. Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов, който през уикенда загуби битката за лидер на БСП, още по време на обсъжданията в Тристранката се обяви срещу текстовете.

Неговата съпартийка Нина Димитрова (вносител на спорния законопроект за ограничаване на надценките - б.р.) поиска реформата да остане за следващия парламент. "Пенсионната система не е място за експерименти. Пенсията не е инвестиционен продукт, а право и гаранция за сигурност след години труд. Предлаганият модел прехвърля риска върху осигурените лица и прави бъдещите пенсии зависими от финансовите пазари", подчерта тя - макар да е ясно записано, че вноските на гражданите са гарантирани.

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" заяви пред националното радио, че "частните пенсионни фондове имат сериозни привърженици, това е най-меката дума, сред повечето от политическите сили". Той се обяви за обръщане на модела - осигуряването по втория стълб в частен фонд да е по желание, а не както е сега да има възможност за последващо прехвърляне към НОИ.

Според него пенсионните фондове "си пълнят гушите" за сметка на осигурените лица: "Ключовият израз в новата постановка е "рискови инвестиции". Но всички икономисти знаят, че рискът и доходността би трябвало да са свързани. Докато тук рискът е за осигурените лица, а доходността е за тези, които управляват парите".

Отново напомняме, според законопроекта вноските на гражданите са гарантирани.

Контра

Пенсионните дружества отговориха на нападките на Манолов в своя позиция, като бяха категорични, че законовите промени не се правят с цел те да се облагодетелстват. Освен това повече от една трета от натрупванията по персоналните партиди към момента са в резултат на генерирана даже при сегашните рестриктивни условия доходност.

"Така, както се предлага тази реформа в момента, извършва няколко големи промени. Първият законодателен ход е да се гарантира първата пенсия на лицата, които се пенсионират във втори стълб на пенсионното осигуряване. Пенсиите им ще могат само да се увеличават, но не и да се намаляват, независимо от развитието на пазара", заяви и Светла Несторова от УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

И допълни: "Парите в индивидуалната партида са ваши. Те са натрупани на ваше име. Не могат да изчезнат. Непрекъснато ви носят доходност".

Бившият социален министър Лидия Шулева беше категорична - мултифондовете са важна крачка напред за пенсионната система.

"Когато говорим за риск, имаме предвид диверсифицирани инвестиции в борсови индекси, където рискът е разпределен", посочи тя пред Euronews и даде примери с глобални индекси, които в дългосрочен план носят значително по-висока доходност.

Шулева също отбеляза, че не говорим за загуба на спестяванията, при положение, че има заложен гаранционен механизъм и по-строг контрол.

Според нея моделът на жизнения цикъл - от динамичен към балансиран и консервативен фонд с наближаването на пенсията - защитава хората от пазарни сътресения. "Изчисленията показват, че при такъв подход пенсиите могат да нараснат двойно", подчерта Шулева.

Тя добави, че всеки гражданин ще има право сам да избере нивото на риск или да промени решението си във всеки момент.