Един от най-големите рискове пред държавния бюджет за 2026 г. е автоматичното нарастване на заплатите в администрацията, без да са обвързани с показатели за ефективност. Това коментира Лидия Шулева, бивш социален министър и основател на консултантската компания Бизнес Интелект, по време на X-тата годишна конференция по управление на риска "България между ръст и риск".

Събитието беше организирано от КОФАС България с институционалната подкрепа на БСК.

"България тегли кредити не за да инвестира в инфраструктура или в развойна дейност, а за да плаща заплати на администрацията. Това е резултат от автоматичното обвързване на възнагражденията със средната работна заплата - практика, която не е обвързана с резултати. Така се натрупват рискове и напрежение в публичните разходи. Това е първото, което трябва да спре", подчерта Шулева.

По думите на Шулева, ако страната иска нормален и предвидим бюджет за 2026 г., практиката на автоматично увеличение на заплатите трябва да бъде премахната или поне замразена. "В противен случай се стига до ситуация, при която растежът на средната работна заплата подхранва нови разходи и дефицити. Това е порочен кръг", допълни тя.

Според Шулева, има редица възможности за оптимизация на бюджета, преди да се пристъпи към увеличаване на данъците и осигуровките. "България все още не е достигнала европейските нива на акцизи върху алкохол, цигари и горива - там има сериозен потенциал за допълнителни приходи", посочи тя.

В социалната сфера също съществуват резерви. По думите й няма причина за продължаване на добавката от 60 лв. към новите пенсии, въведена по време на пандемията. Освен това редица социални плащания преминават през пенсионната система "по напълно неадекватен начин", което изкривява реалните разходи.

Източник: Кофас България

"С тези огромни заплати в държавната администрация служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки, а това са големи пера. В момента в държавния сектор работят близо 400 000 души, твърде много на фона на около 3 милиона заети в страната", уточни още Шулева.

"При положение че растем от това, че харчим и взимаме дългове, без въобще да ни притеснява, напълно нормално е инфлацията по същия начин да расте", отбеляза и Пламен Димитров, управител на КОФАС България.

Той открои основните заплахи пред икономиката на страната в своя секторен анализ на рисковете и потвърди, че очаква ръст на БВП през 2026-а.