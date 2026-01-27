Boeing отчете приходи над очакванията на Уолстрийт за четвъртото тримесечие, докато възстановяването на компанията набира скорост след години на кризи, пише CNBC.

Авиопроизводителят генерира 23,9 милиарда долара за последните три месеца на 2025-та - впечатляващ ръст от 57% спрямо същия период на предходната година, надминавайки прогнозите на анализаторите. Паричният поток от 400 милиона долара беше приблизително двойно повече от очакваното.

Изпълнителният директор Кели Ортбърг каза пред служителите, че компанията прави напредък и че има "много причини за оптимизъм" през 2026 година. Същевременно той подчерта, че с прогреса идват и очаквания - клиентите и заинтересованите страни ще искат повече от Boeing тази година.

Коригираната печалба на акция достигна 9,92 долара, включваща ефекта от продажбата на звеното за навигация Jeppesen. Компанията отчете нетна печалба от 8,22 милиарда долара за четвъртото тримесечие, или 10,23 долара на акция, в сравнение със загуба от 3,86 милиарда долара година по-рано.

Boeing надмина очакванията за приходи от търговски самолети с 11,38 милиарда долара срещу прогнозираните 10,72 милиарда - почти 140% увеличение спрямо миналата година. Приходите от отбранителното подразделение нараснаха с 37% до 7,42 милиарда долара.

Доставките на самолети са ключови за производителите, тъй като клиентите плащат по-голямата част от цената при получаване. Boeing предаде 600 самолета на клиенти през миналата година - почти двойно повече от 2024-та и най-много от 2018 година насам. Това е критично увеличение, след като компанията изгори около 40 милиарда долара между първото тримесечие на 2019-та и третото на 2025-та.

Ортбърг, който излезе от пенсия, за да оглави производителя през 2024-та, и други ръководители обещават още увеличение на производството в идните месеци. Миналия месец Boeing предаде 63 самолета, от които 44 бяха модели 737 Max.

Въпреки че Airbus все още доставя повече самолети годишно - 793 за 2025-та, Boeing го изпревари по поръчки с 1173 нетни поръчки срещу 889 за европейския конкурент. Авиокомпаниите вече гледат към 30-те години, осигурявайки доставки докато планират растеж и замяна на остарели самолети.

Boeing обаче все още не е извън опасност. Компанията все още чака одобрение от Федералната авиационна администрация за увеличение на производството над 42 самолета месечно - изискване наложено след инцидента с откъснал се панел през януари 2024-та.

Инвеститорите също очакват актуализация за забавените сертификации на моделите 737 Max 7, Max 10 и 777X, както и към военния бизнес, в който има както добри новини (изтребителя F-47), така и не толкова добри (вече легендарно забавените нови Air Force One президентски самолети, от които е ясно, че Boeing ще губи пари).