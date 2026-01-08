Alaska Airlines обяви, че ще закупи 110 самолета Boeing - най-голямата поръчка в историята на авиокомпанията. Сделката е част от амбициозен план за растеж, подкрепен от скорошното придобиване на Hawaiian Airlines, пише NYT.

"Тази инвестиция във флотилията надгражда солидната основа, която Alaska създаде за постоянен и устойчив растеж", заяви изпълнителният директор Бен Миникучи.

За Boeing сделката е важна стъпка в усилията за възстановяване след инцидента преди две години, когато панел се откъсна от самолет 737 Max на Alaska Airlines. Въпреки че нямаше сериозно пострадали, случаят постави под въпрос качеството на самолетите и провокира значителни промени в компанията.

Alaska не разкри стойността на договора, но поръчка от подобен мащаб обикновено струва милиарди долари. Авиокомпанията ще получи пет големи 787 Dreamliner за международни полети на дълга дистанция и 105 броя 737 Max 10 - най-голямата версия на теснофюзелажния бестселър, която трябва да бъде сертифицирана през тази година.

Alaska има дълга история с Boeing, чиито заводи са на броени километри от централата на авиокомпанията в Сиатъл. Исторически Alaska е разчитала изцяло на Boeing, макар при сливането с Hawaiian Airlines да придоби няколко десетки самолета Airbus, които ще продължат да летят под марката Hawaiian.

В момента флотилията на Alaska наброява 413 самолета, като се очаква да нарасне до 475 до 2030 г. и над 550 до 2035 г. Компанията е пета по големина в САЩ с 8% пазарен дял - половината от четвъртия United Airlines.

Alaska е в разгара на мащабна експанзия на западното крайбрежие и в чужбина. Миналата година започна полети от Сиатъл до Токио и Сеул. Това лято планира да добави направления като Рим, Лондон и Рейкявик.

Авиокомпанията обнови програмата си за лоялност, добавя премиум места и строи нови салони, за да привлече платежоспособни пътници.