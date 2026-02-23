Българското пчеларство се намира в критична точка и секторът е изправен пред комбинация от икономически, климатични и законодателни проблеми. За това алармират от Националната браншова пчеларска организация. Един от най-сериозните проблеми, удрящи бизнеса на пчеларите у нас, е огромното наличие на фалшива или нискокачествена продукция, заяви за Money.bg председателят на Експертния съвет на организацията Сребрин Илиев.

"Борбата срещу фалшивия мед и пчелни продукти трябва да станат основен национален и европейски приоритет. Защото заради фалшивите продукти българските пчелари на практика губят всичко, понеже не могат да реализират продукцията си", коментира Илиев.

През 2024 година България е произвела около 10 000 тона мед, а средните стойности през годините са в диапазона 8 - 12 000 тона. Обикновено употребяваме около една трета от произведената продукция, останалото се изнася, според данните на Обединен Български Пчеларски Съюз (ОБПС).

От сдружението са обезпокоени, че вече освен вноса на мед от страни като Китай и Украйна, наблюдаваме и все по-голям внос от страни като Урогвай, Парагвай и Бразилия. Нарастващият внос, заедно с фалшивата продукция, постепенно измества оригиналния български пчелен мед, коментира пред Money.bg инж. Михаил Михайлов, предс. на ОБПС.

"Потребителите трябва да четат етикета на меда, който купуват. На него трябва да пише "пчелен мед" и да е посочена държавата на произход. Когато на етикета пише само "мед", това означава, че този мед не е минал през пчелите", обяснява инж. Михайлов.

Производителите на мед разясняват, че имитиращи са всички продукти, които наподобяват пчелен мед, това са продукти на глюкозно-фруктозна основа. Както при млечните има завишено водно съдържание, така е и при меда. Опасни, освен за бизнеса, но и за хората, могат да бъдат изцяло фалшивите пчелни продукти, които са плод на химия.

"България е сред последните страни в ЕС по усвояване на средствата по пчеларски интервенци. За 2023 година усвояването е едва 3,6%. Това е официална цифра от доклад на Европейската комисия", подчертава Сребрин Илиев.

Източник: iStock

Проблемът с фалшивия мед не е само български. Близо 46 на сто от меда, проверен в ЕС, показва признаци на фалшификация или несъответствие с изискванията за истински пчелен мед, според официалните данни на Европейската асоциация на пчеларите. Констатирани са и случаи, в които български автентичен мед се смесва с вносен или напълно фалшив имитиращ мед на базата на захарни сиропи.

Според представителите на бранша това, което трябва да се направи, за да се защити бранша от засягащите го пряко имитиращи продукти, е ефективен контрол - както при вноса, така и при вътрешното производство.

Директните продажби са жизненоважни за оцеляването на българските пчелари, защото именно те им осигуряват справедлива цена и пряк достъп до пазара, особено за малките стопанства. Именно те са и най-ефективният инструмент срещу фалшивия мед, тъй като изграждат доверие между пчелар и потребител.

Дотогава на българския пазар ще продължава да се предлага фалшив мед, пълен с различни скрити "екстри". На щандовете в търговската мрежа ще е пълно с имитиращи продукти, които заблуждават купувачите.

И докато много търговци печелят от това, големият губещ остава както българският производител, така и българският потребител, който би трябвало да предпочита да консумира натурален пчелен мед и полезни пчелни продукти.