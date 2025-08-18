Изкупната цена на на българския пчелен мед се е повишила с около 30 ст./кг на фона на намален добив в размер на 30%. Това заявиха за Money.bg от Българската асоциация на организациите на производителите на мед и пчелни продукти.

Цените на едро за пчелен мед в България за 2025-а година все още не са официално обявени, но се очаква те да варират в зависимост от доставчика и качеството на меда. Обявените цени за реколта 2025 са между 5 и 12 лв. за килограм, като има и предложения за по-високи цени при по-големи количества.

Добивите от мед тази година са по-свити както заради сушата, така и заради използването на кошерите за производство на отводки за възстановяване на загубите на пчелни семейства през миналата зима, пише Agri.bg, цитирайки пчеларят с 1200 кошера Борис Бормалийски. На най-големия си пчелин - с 500 кошера, производителят отчита около 50% загуби.

"Миналата година беше лоша и се получи белтъчен глад. Успях да възстановя загубените кошери, но това възстановяване се превърна в една от причините за по-малкия добив, защото кошери, които трябваше да събират мед, аз от тях правех отводки, за да възстановявам", споделя пчеларят.

Източник: iStock

Ситуацията не е розова при много от неговите колеги. Повечето производители на мед отчитат добив с минимум 1/3 надолу.

През месец август средната изкупна цена на меда е увеличена с около 30 ст. нагоре. Тоест, от 4,40 лв./кг сега е около 4,70 лева. Това се случва за първи път от пет години насам, през които цената се движеше на нива от 4,20-4,40 лева за килограм.

Въпреки лекият ценови ръст, повечето пчелари у нас регистрират по-ниски добиви. А това означава, че минималната разлика в цената трудно ще компенсира загубите им. Затова надеждите им са насочени към по-добър добив догодина. Настояват и за по-добра регулация спрямо фалшивите продукти, които буквално заливат българския пазар.