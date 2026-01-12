Пекин и Брюксел обявиха важен етап в разрешаването на дългогодишния търговски спор относно китайските електромобили, като публикуваха насоки за справяне с изравнителните мита, наложени от Европейския съюз през 2024 г., съобщават световните агенции.

Европейската комисия издаде документ за китайските износители относно подаването на оферти за ценови ангажименти. В него се посочва, че те могат да подсилят предложенията си, като се ангажират с годишни обеми на доставки и планирани бъдещи инвестиции в ЕС. Идеята е возилата да се продават на цени, които не създават дъмпинг.

Комисията ще оцени всяка оферта по обективен и справедлив начин, като следва принципа на недискриминация и в съответствие с правилата на Световната търговска организация, става ясно от официалното съобщение.

ЕС започна разследване на китайските електромобили за недопустима държавна помощ през октомври 2023 г. и го приключи година по-късно, налагайки изравнителни мита в размер от 7,8 до 35,3 % за период от пет години.

Митата варират според производителя. BYD са със 17%, Geely - 18,8%, а SAIC са с максималните 35,3%.

Въпреки че митата остават в сила, те могат да бъдат заменени с минимални цени за внос съгласно новата схема.

В отделно изявление китайското министерство на търговията заяви, че "напредъкът напълно отразява духа на диалога и резултатите от консултациите между Китай и ЕС".

"Това показва, че както Китай, така и ЕС имат способността и желанието да разрешат по подходящ начин различията чрез диалог и консултации в рамките на правилата на СТО и да поддържат стабилността на автомобилната промишленост и веригите за доставки в Китай, ЕС и целия свят", пишат от ведомството.

Китайската търговска камара към Европейския съюз заяви, че напредъкът бележи "меко кацане" в спора за електромобилите и "конструктивна крачка напред за търговското и инвестиционното сътрудничество между Китай и ЕС, както и за по-широките двустранни отношения".

"Постигнатият консенсус и споразумения ще укрепят значително доверието на бизнеса, ще създадат по-стабилна и предвидима среда за китайските производители на електромобили и свързаните с тях компании от веригата за доставки, които инвестират и оперират в Европа, и ще насърчат допълнително сътрудничеството между Китай и ЕС в области като развитие на пазара и технологични иновации", заяви търговската организация в изявление.