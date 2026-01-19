Инвеститорите са нетърпеливи и в очакване на мегасделка в глобалната минна индустрия. Те очакват Rio Tinto да направи оферта за покупка на всички акции на компанията Glencore в сделка, водена от желанието за контрол на бъдещите доставки на мед, съобщава RBC Capital Markets.

Премия от 15% до 30% спрямо цената на акциите на Glencore в началото на януари би могла да финализира сделката и да избегне опитите на BHP да наддава за компанията, заяви анализаторът за минно дело Бен Дейвис, позовавайки се на скорошни разговори с инвеститори. Това би могло да оцени Glencore на до 87 милиарда долара.

Осигуряването на мед е ключовата обосновка за сделката, подчертават експертите. Както Money.bg вече писа, Glencore и Rio заявиха миналата седмица, че водят предварителни разговори за обединяване на някои или всички свои бизнеси в мегасделка, която би могла да създаде най-голямата минна компания в света.

Източник: iStock

Възможни сценарии включват сливане на акции между компаниите. Пазарната капитализация на Glencore е около 76 милиарда долара, докато Rio струва около 145 милиарда долара.

Сблъсъкът с Китай

И докато трудните преговори между компаниите вървят с пълна сила, в последния работен ден от миналата седмица акциите на Rio Tinto паднаха с 1,87%, отдръпвайки се от 52-седмичния връх. И сега Rio се оказва между две мощни сили: волатилните дневни промени в индустриалните метали и надвисналата несигурност около потенциално сливане с Glencore.

И двата фактора обаче произтичат от Китай, който е основен клиент и вероятно главен регулатор, пише Reuters. Сега погледите ще бъдат насочени към цените на медта и желязната руда, търсейки индикации дали сделката с Glencore ще продължи напред или ще бъде спряна.

Миньорите вече понесоха сериозен удар в Лондон в петък, повлечени от опасения относно спадащото търсене на мед в Китай. Тогава акциите и на двете компании спаднаха. Дали Пекин ще даде зелена светлина на едно очаквано мега сливане, скъм момента остава неясно.

Анализатори твърдят, че сделката между Rio и Glencore може да зависи от продажбите на активи, за да се получи одобрението на Китай. Концентрацията в производството и маркетинга на мед, заедно с маркетинга на желязна руда, може да се окаже основна пречка.