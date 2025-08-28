Новият главен изпълнителен директор на миннодобивният гигант Rio Tinto, който от години се опитва да стартира добив на литий в съседна Сърбия - Саймън Трот, стартира мащабна реформа на структурата на компанията, съобщава Mining. Като начало бизнес операциите на дружеството са консолидирани в три основни подразделения.

Трот, който пое ръководството в началото на тази седмица, след като ръководеше бизнеса с желязна руда на компанията, заяви, че "преструктурирането ще опрости портфолиото на Rio Tinto в звената за желязна руда, мед и алуминий.

Матю Холц е назначен за главен изпълнителен директор на отдела за желязна руда, най-големият двигател на печалбата на Rio Tinto. Новообединеното подразделение ще комбинира операциите в Западна Австралия с Iron Ore Company of Canada (IoC) и, след като заработи, проекта Simandou в Гвинея, за който сме ви разказвали в Money.bg.

Richards Bay Minerals в Южна Африка, канадските операции за желязо и титан и американският пазар ще бъдат прехвърлени на главния търговски директор Болд Баатар, който ще ръководи стратегическа оценка, която може да доведе до продажби. Rio Tinto слива своя литиев бизнес с алуминиевия под ръководството на французина Жером Пекрес, работещ от офис на компанията в Монреал.

Тази група ще включва Atlantic Operations Aluminium, Pacific Operations Aluminium и Lithium.

Източник: Rio Tinto

Ръководителите напускат кораба, а разходите растат

Промените водят и до промени в ръководството. Кели Паркър, главен изпълнителен директор за Австралия, която изигра ключова роля във възстановяването на репутацията на Rio, напуска компанията. Шефът на отдела за минерали Шинейд Кауфман, която беше смятана за най-високата позиция в конгломерата, също напуска.

Преструктурирането идва в момент, когато Rio Tinto се бори с падащите цени на желязната руда и лития и нарастващите разходи. Печалбата за полугодието от 4,8 милиарда долара за юли беше най-ниската от 2020 г. насам и с 16% по-ниска от година по-рано.

Бизнесът за минерали е изправен под натиск. Той генерира 143 милиона долара базова печалба през 2024 г., в сравнение с 312 милиона долара през 2023 г., и остава с отрицателен паричен поток в продължение на две поредни години, тъй като разходите за растеж изпреварваха приходите.

Боратите, използвани в почистващи препарати за стъкло и промишленост, както и титановият диоксид, пигмент за бои и керамика, се сблъскват със слабо търсене.

Анализатори от RBC Capital Markets заявиха, че печалбата на компанията изглежда ограничена, отбелязвайки, че са очаквали евентуални продажби на инвестиции в бизнеса с алуминий, желязна руда и литий.