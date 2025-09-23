Компанията, която от години се бори за правото да добива литий в съседна Сърбия - Rio Tinto, в партньорство с Founders Factory, представиха шест нови инвестиции за иновативен еко сондаж. Технологията ще доведе до възстановяване на екосистемата, валоризация на минерални отпадъци за извличане на критични метали и мониторинг на природата и биоразнообразието, съобщава Global Mining Review.

Инвестициите отразяват ангажимента на Rio Tinto да намери по-добри и по-устойчиви начини за осигуряване на материалите, от които се нуждае светът, включително намаляване на въздействието на добива и възстановяване на околната среда в минните обекти.

Шестте инвестиции са:

DNAIR - Заснемане на екологична ДНК (EDNA) с сензори, критични биологични данни, които могат да се използват за управление на биоразнообразието, управление на инвазивни видове, въздействие върху околната среда и биосигурност (Цюрих, Швейцария).

Наход - Отглеждане на семена от клетки за поддържане на мащабируема възстановяване на екосистемата. Реинженеринг на отглеждането на растения чрез изработване на жизнеспособни семена от растителни клетки за отпечатване на семена при поискване за защита и възстановяване на естествените екосистеми (Cambridge, US).

Бързи метали-превръщането на отпадъците от мина в печалба-рентабилен, нискоенергиен процес, процес на нулеви отпадъци, който извлича критични метали и зелено желязо от бокситни хвостохранилища и след това, осигурявайки до 50% по-високи маржове (Ню Йорк, САЩ).

HADES - Технологията за сондиране на подземното следващо поколение за SuperDeep Mining за отключване на европейската геотермална енергия и критични минерали (Мюнхен, Германия).

NAMU Robotics - PIONEING BUTERY OF PORESTESTATION с автономна роботика - предоставяне на мащабируема и проверима реставрация, която възстановява биоразнообразието и засилва климатичната устойчивост (САЩ).

Spoor - мониторинг на биоразнообразието, захранващо с AI, който помага на вятърната енергия да расте отговорно, интелигентно и в хармония с природата (Осло, Норвегия).

През последните 18 месеца Founders Factory, заедно с Rio Tinto Ventures, прегледаха над 1500 стартиращи компании в световен мащаб, за да изберат 18 инвестиции - включително настоящата кохорта. След стартирането си през 2024 г. много от участниците в ускорителя са осигурили научни споразумения с Рио Тинто и нейните различни бизнес звена по целия свят.

Източник: Rio Tinto

"В Rio Tinto знаем, че не можем да се справим с най-трудните предизвикателства в индустрията. Ето защо партньорствата със стартиращите компании са жизненоважни за нашата иновационна стратегия. Нашият екип на Ventures подкрепя стартиращите компании от предварителните серии чак до първия по рода си мащаб, за да компресира сроковете, за да въздействате", коментира Дан Уокър, главен директор по иновациите в минния гигант.

Това включва програма за ускорители с партньорите от Founders Factory, с фокус авангардни технологии от вътрешността и външния минен сектор. Идеята е драстична и екологична промяна в добива и достигане на енергийния преход.