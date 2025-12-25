През годините Гуо Гуанчан, ръководител на инвестиционния холдинг Fosun International, си е спечелил репутацията на "китайския Уорън Бъфет".

Китайският милиардер, чието нетно имотно състояние се оценява от Forbes на 2,8 милиарда долара, приветства прякора и се смята за китайски последовател на "Оракула от Омаха".

При по-внимателно вглеждане, Berkshire Hathaway на Бъфет и Fosun International на Гуанчан имат много прилики. И двата конгломерата инвестират в различни бизнес области и разчитат на стойностно инвестиране в своите стратегии.

Finam.ru разказва как Гуо Гуанчан е изградил бизнес империята Fosun International и е спечелил милиарди.

Скромното начало

За разлика от задокенския си ментор, началото на Гуо Гуанчан е значително по-скромно. Той е роден в провинция Джъдзян в Източен Китай. Родителите му са били фермери, а семейството му е било бедно. По това време страната преживява икономическа криза и недостигът на храна е бил често срещан.

До 1992 г. Гуанчан е получил бакалавърска степен по философия и магистърска степен по бизнес администрация. Той заедно с четирима състуденти основава Guangxin Technology Consulting, която става една от първите компании в континентален Китай, използваща научни методи за пазарни проучвания. Гуанчан се фокусира върху технологичното развитие и консултантските услуги.

Успехът на Fosun International

През 1994 г. Гуанчан променя името на компанеята на Fosun Group, а Гуанчан става неин председател. Под негово ръководство компанията започва да инвестира във високи технологии и фармацевтика. През 90-те години на миналия век Fosun се измества от нишови инвестиции към широк пазарен фокус, развивайки се заедно с развиващата се китайска икономика. През 2002 г. компанията става най-големият акционер във веригата бижутерии Shanghai Yuyuan Tourist Mart. А през 2007 г. Fosun се разделя на китайско и международно подразделения.

В сферата на застраховането Fosun се насочи към американски и европейски компании, придобивайки Meadowbrook Insurance Group през 2015 г. В сектора на здравеопазването Guangchang проявява най-голям интерес към биотехнологиите. През март 2020 г. Fosun сключва договор за партньорство с германската компания BioNTech, плащайки 50 милиона долара за 1,58 милиона акции и придобивайки правата върху ваксината ѝ срещу COVID-19 в Китай.

Пандемията и сривът на туристическата индустрия поради карантините, обаче се оказаха изпитание за Fosun. От 2022 г. до началото на 2025 г., Fosun продаде активи на стойност над 80 милиарда юана. През 2025 г. тази тактика даде резултатът. Нетният дълг на компанията се стабилизира и тя реализира печалба от 3,15 милиарда юана през първата половина на 2025 г.

В момента за бизнес империята на Fosun работят над 110 000 души по целия свят.

Стратегията на Гуанчан

Гуанчан подчертава, че стратегията му се придържа основно към принципа на финансовата възвращаемост на инвестициите, но той също така се стреми компаниите му да създават социална стойност за местните общности, клиентите и партньорите.

Подобно на Бъфет, Гуанчан се придържа към принципите на инвестирането в стойност и се стреми да придобива подценени компании, да ги държи в портфолиото си в продължение на години и да ги интегрира в собствената си бизнес империя.

Подобно на Бъфет, който вярва в светлото бъдеще на Америка, Гуанчан е оптимист за перспективите на Китай. Според милиардера, китайската средна класа и икономика продължават да растат, а компанията му расте заедно с тях. Той вярва, че сега е моментът да се инвестира в стоки от достъпен лукс, тъй като потреблението им само ще расте, както и в секторите като туризъм потребление, развлечения, храни и напитки.