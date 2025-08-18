Уорън Бъфет отново разпалва фантазията на Уолстрийт - и този път димът идва от една добре пазена тайна. До четвъртък пазарите може да научат коя е последната "мистериозна" инвестиция на Berkshire Hathaway, и ако уликите в отчетите ѝ са верни, става дума за индустриален гигант с потенциална позиция близо до 5 милиарда долара.

Бъфет играе по свой сценарий. В последните два тримесечни отчета на конгломерата ясно се вижда, че в категорията "търговски, индустриални и други" има скок в себестойността на инвестициите - първо с 2 милиарда, после с още 2.8 милиарда долара. Суми, които на хартия изглеждат като нещо рутинно, но в реалност почти винаги крият акумулиране на значителен дял в отделна компания.

Точно така, Berkshire изгради позиции в Chubb, Chevron и Verizon в минали години - тихо, в продължение на няколко тримесечия, като поиска конфиденциалност от SEC, за да не привлича спекуланти и да не вдига излишно цената, докато купува.

Мистерията този път е още по-сочна, защото Berkshire паралелно продължава да разпродава Bank of America. Между юли 2024 и първото тримесечие на 2025 компанията намали позицията си в банката с близо 40%, а пазарната ѝ стойност вече е около 28 милиарда долара.

Сега, според данни за реализираните капиталови печалби, има признаци за още около 4 милиарда долара продажби само през второто тримесечие. Това не е случайно - Бъфет винаги е гледал на банковите акции като на термометър за икономиката, и подобно намаляване на експозицията може да е сигнал за промяна в макрооценката му.

Класическата игра на Бъфет е да използва 45-дневния срок за подаване на Form 13-F, за да разкрие нови позиции в последния възможен момент. Така конкуренцията няма време да реагира и да купува "на гърба" на Berkshire. В майската декларация за 31 март бе потвърдено, че компанията е поискала секретност за поне една нова позиция, а Barron"s тогава предположи, че става дума за индустриална компания, базирано на детайли в 10-Q отчета.

Историята познава подобни ходове - в края на 2023 и началото на 2024, Berkshire натрупа позиция в Chubb на стойност 7 милиарда долара, преди да я обяви. По-рано същата тактика бе приложена за Chevron и Verizon. Резултатът винаги е един и същ - след като името излезе в медиите, акциите скачат, а пазарът започва да гадае колко още Бъфет ще купи.

И тук идва по-големият въпрос: защо сега индустриален сектор? В момент, в който пазарите са обсебени от AI гиганти и технологични истории, Бъфет може би вижда стойност там, където другите не гледат - в компании с твърди активи, устойчиви парични потоци и бизнес модели, които не зависят от настроението на Силициевата долина. Индустриалните лидери често са в центъра на инфраструктурни проекти, отбранителни поръчки и енергийни преходи - сфери, които печелят от държавни програми и геополитическо пренареждане.

Източник: Berkshire Hathaway

Ако новата позиция бъде разкрита тази седмица, реакцията няма да закъснее. Историята показва, че всяко ново име в портфолиото на Berkshire получава незабавен кредит на доверие от пазарите. Но ако Бъфет реши да поиска още един кръг секретност, мистерията ще продължи поне до ноември, оставяйки инвеститорите да разчитат числата от 10-Q като следователи на местопрестъпление.

А ето и потенциални три кандидата, които могат да са тази позиция, на база на пазарни слухове и догадки, както и традиционната логика на Бъфет:

1. General Electric (GE)

GE премина през сериозна трансформация последните години, като раздели бизнеса си на отделни компании (авиация, енергетика, здравеопазване) и се съсредоточи върху най-печелившите си сегменти. Авиационният бизнес, особено след ръста на търсенето на самолети и двигатели, е силен генератор на свободен паричен поток. Бъфет традиционно харесва бизнеси с дългосрочни договори и стабилно търсене - а авиацията е точно такава. Сегашната оценка на GE (P/E около средното за индустрията) и наличието на ясно видим ръст може да го правят идеален кандидат.

2. Caterpillar (CAT)

Caterpillar е лидер в тежкото оборудване и машините за строителство и минно дело - сектор, който печели от инфраструктурни програми в САЩ и по света. Пазарът е цикличен, но Caterpillar има силна марка, глобална дистрибуция и устойчиви маржове дори в по-слаби години. Освен това, CAT е бенефициент на тенденцията за "reshoring" - връщане на производството и минната дейност по-близо до вътрешните пазари, което носи допълнително търсене.

3. Honeywell International (HON)

Honeywell е диверсифициран индустриален конгломерат с присъствие в авиацията, автоматизацията и енергийната ефективност. Компанията се позиционира добре и в растящи сегменти като технологии за устойчиво развитие, интелигентни сгради и системи за безопасност. Стратегията ѝ за стабилни дивиденти и обратно изкупуване на акции е в тон с предпочитанията на Berkshire към капиталова дисциплина.

Ако трябва да мислим като Бъфет, изборът му вероятно ще падне върху компания с:

устойчива конкурентна преднина,

силен паричен поток,

ясна роля в икономическия цикъл, подкрепена от държавни и инфраструктурни програми,

и оценка, която не изисква прекалено оптимистични предположения за бъдещето.

Чисто по "почерка" на мистериозните му ходове, най-логичните кандидати са GE и Honeywell, като Caterpillar остава силен аутсайдер, но с потенциал да пасне на пъзела.

Независимо от изхода, този ход на Бъфет носи два сигнала. Първо, че Berkshire в момента реорганизира капитала си - намалявайки експозицията към банки и увеличавайки я в други сектори. И второ, че дори в епоха на технологични еуфории, старите правила за търпение, конфиденциалност и дисциплина все още работят. На Уолстрийт, тайната понякога струва повече от самата инвестиция.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.