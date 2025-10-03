Berkshire Hathaway, конгломератът на 95-годишния Уорън Бъфет, обяви придобиването на химическото подразделение на Occidental Petroleum - OxyChem - за $9,7 милиарда в брой. Това е най-голямата покупка на компанията от 2022 г. насам и вероятно последната, зад която лично застава легендарният инвеститор като главен изпълнителен директор.
Придобиването идва в момент, когато Бъфет вече е обявил, че ще се оттегли като CEO в края на годината, отбелязва CNN. Въпреки че официалните съобщения на Berkshire не споменават името му, анализаторите са категорични: подобна сделка не може да мине без неговия отпечатък. Всеизвестен факт е, че самият Бъфет винаги участва лично, когато компанията харчи над $1 милиарда.
От началото на 2026 г. постът ще бъде поет от дългогодишния заместник-председател Грег Абел, който вече направи първите си публични изявления около сделката. "Berkshire придобива стабилно портфолио от оперативни активи, подкрепено от опитен екип", коментира той.
Защо точно OxyChem?
На пръв поглед сделката е само част от по-широката стратегия на Occidental да намали своя дълг от над $20 милиарда. Около $6,5 милиарда от сумата ще отидат именно за погасяване на задължения, посочва CNN. Но за Berkshire ходът има по-дълбок смисъл.
OxyChem произвежда хлор за пречистване на вода, винилхлорид за пластмаси и калциев хлорид за третиране на заледени пътища. Част от портфолиото продукти е и сода каустик, необходима за индустрии като хартиено-целулозна, производство на алуминий и рециклиране на батерии. Този профил прави бизнеса сравнително стабилен, устойчив и лесно вписващ се в еклектичния микс от компании в портфейла на Berkshire - от железопътния оператор BNSF до сладкарската верига Dairy Queen, коментират експерти.
Нещо повече, OxyChem допълва Lubrizol, друг химически бизнес, който Бъфет придоби през 2011 г. за $9 милиарда.
За конгломерата със $344 милиарда кешови резерви, използването на по-малко от 3% от наличните средства не изглежда впечатляващо, пише AP. Въпреки това покупката дава на Berkshire дългосрочни индустриални активи в сектор, където цикличността е по-ниска от тази при петрола и газа.
Инвеститорите реагираха хладно на новината, очаквайки може би по-мащабен ход от Бъфет. Акциите на Berkshire леко се понижиха, а тези на Occidental паднаха с над 7% след новината.
Връзката между Бъфет и CEO-то на Occidental, Вики Холуб, също е ключова. От 2019 г., когато Berkshire финансира покупката на Anadarko чрез 10-милиардна инвестиция, отношенията им се развиват в посока на стратегическо партньорство. Днес Berkshire вече държи 28,2% от Occidental, като има варианти за още акции за $8,5 милиарда.
Последната голяма сделка на Бъфет?
Няма как придобиването да не се чете и като символично действие. По всяка вероятност това е "последният голям удар" на Бъфет като главен изпълнителен директор. Въпреки че той ще остане председател на Berkshire и ще има думата при разпределението на капитала, официалното кормило преминава в ръцете на Абел.
"Ще бъде интересно да видим какви сделки ще сключи Абел самостоятелно, дали ще запази стила на Бъфет или ще внесе повече прагматизъм и консолидиране вътре в групата," коментира анализаторът Джим Шанахан от Edward Jones пред AP.