Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му предприема мерки за забрана на Уолстрийт да инвестира в еднофамилни домове. Това е опит да бъдат намали цените на жилищата, което пък е потенциален удар за собствениците на частни капиталови имоти, които също оказаха натиск върху акциите на строителите на жилища, пише Reuters.

"Дълго време закупуването и притежаването на жилище се считаше за върха на американската мечта. Това беше наградата за упорита работа и правилни постъпки, но сега, поради рекордно високата инфлация, причинена от Джо Байдън и демократите в Конгреса. Тази американска мечта става все по-недостижима за твърде много хора, особено за по-младите американци", написа Тръмп в Truth Social.

Снимка 330424

Източник: Douglas Elliman

Българинът притежава жилища за 700 милиарда лева, но не знае кога ще пропаднат

Българинът притежава жилища за 700 милиарда лева, но не знае кога ще пропаднат

Софийските имоти догониха виенските по цени, но не и по условия

"Поради тази причина и редица други, незабавно предприемам стъпки за забрана за големите институционални инвеститори да купуват еднофамилни жилища и ще призова Конгреса да го кодифицира. Хората живеят в жилища, а не в корпорации", добави американският държавен глава.

Големите корпорации в сектора на недвижимите имоти в САЩ, сред които инвестиционните фондове и други големи институционални инвеститори, разполагат с много еднофамилни къщи, които отдават под наем през последното десетилетие. Мнозина твърдят, че това всъщност е намалило предлагането на жилища в САЩ за потенциални собственици и е допринесло за повишаването на цените, пише CNBC.

Тръмп иска US петролните гиганти да се върнат във Венецуела. А те искат ли?

Тръмп иска US петролните гиганти да се върнат във Венецуела. А те искат ли?

Въпрос за 100 милиарда долара