Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му предприема мерки за забрана на Уолстрийт да инвестира в еднофамилни домове. Това е опит да бъдат намали цените на жилищата, което пък е потенциален удар за собствениците на частни капиталови имоти, които също оказаха натиск върху акциите на строителите на жилища, пише Reuters.

"Дълго време закупуването и притежаването на жилище се считаше за върха на американската мечта. Това беше наградата за упорита работа и правилни постъпки, но сега, поради рекордно високата инфлация, причинена от Джо Байдън и демократите в Конгреса. Тази американска мечта става все по-недостижима за твърде много хора, особено за по-младите американци", написа Тръмп в Truth Social.

Източник: Douglas Elliman

"Поради тази причина и редица други, незабавно предприемам стъпки за забрана за големите институционални инвеститори да купуват еднофамилни жилища и ще призова Конгреса да го кодифицира. Хората живеят в жилища, а не в корпорации", добави американският държавен глава.

Големите корпорации в сектора на недвижимите имоти в САЩ, сред които инвестиционните фондове и други големи институционални инвеститори, разполагат с много еднофамилни къщи, които отдават под наем през последното десетилетие. Мнозина твърдят, че това всъщност е намалило предлагането на жилища в САЩ за потенциални собственици и е допринесло за повишаването на цените, пише CNBC.