Американският президент Доналд Тръмп смята, че има малко решение на един голям проблем, свързан с високите цени на автомобилите, особено отвъд океана. Според Тръмп американските фабрики трябва да започнат произвеждат много малки автомобили, като тези в Азия и Европа, за да намалят цените на гигантските американски коли, предава CNN Business.

"Производителите отдавна искат да направят това, точно както те се произвеждат толкова успешно в други страни", написа Доналд Тръмп в публикация в Truth Social след среща с автомобилни ръководители в началото на декември.

Източник: GettyImages

"Започнете да ги произвеждате още сега!"

Само че има един голям проблем, коментират от бранша. Цените на по-миниатюрните автомобили вероятно няма да решат проблемите с цените, казват експерти. Докато Доналд Тръмп твърди, че е отменил регулациите, които обвинява за това, че малките автомобили не се пускат на американските пътища, истината е, че няма правило за минимален размер за превозните средства, продавани в Америка, стига те да отговарят на стандартите за безопасност.

Това, което спира автомобилните производители, както чуждестранни, така и американски, да произвеждат такива автомобили или дори да ги внасят, е много по-просто: американците многократно са показвали, че просто не искат тези автомобили.

Автомобилите "kei", популярни в много части на Азия, могат да струват едва 8 000 или 10 000 щатски долара. За разлика от това, средната цена на нов автомобил в Съединените щати в момента е около 50 000 долара.

Наличието на толкова евтини нови автомобили би било решение на проблемите с достъпността за много купувачи на автомобили - и голямо политическо главоболие за Доналд Тръмп. Проблемът е, че просто няма достатъчно търсене за продажба на тези автомобили в Америка, камо ли за производството им в американски фабрики, вместо да се внасят от страни, където са популярни.

Това е така, защото американските купувачи на автомобили отдавна показват, че предпочитат SUV коли и дори пикапи. Впрочем, това е чудесно и за автомобилните производители, защото тези по-големи модели носят по-големи маржове на печалба.

"Американците харесват по-големи коли и често не се чувстват комфортно да шофират по-малки превозни средства редом с по-големи еквиваленти по улици и магистрали", каза Иван Друри, директор на анализите в сайта за закупуване на автомобили Edmunds.

Експертът е категоричен, че малките автомобили са "много малка ниша от американския пазар за покупка на автомобили.

"Ако попитате американците дали предпочитат да харчат 50 000 или 10 000 долара, те биха избрали 10 000, но това, което могат да получат за тази цена прави идеята нерентабилна."

Изчезващият компактен автомобил в Америка

Някога повечето автомобилни производители продаваха компактни и субкомпактни автомобили в САЩ, докато търсенето просто не спадна. Продажбите на компактни коли в Америка са спаднали с 59% през последните 10 години, според Cox Automotive, докато продажбите на субкомпактни автомобили са спаднали с 90%.

Само четири такива модела остават за американските купувачи и всички те са произведени в чужбина: Nissan Versa, Mitsubishi Mirage, Fiat 500 и Mini Cooper.

Много малки модели автомобили, като двуместния Smart, вече не се предлагат в Съединените щати. Най-евтиният малък градски автомобил - Versa, започва на цена от 18 635 долара с автоматична скоростна кутия. На този фон Nissan продаде само 41 000 през първите девет месеца на тази година, или около една четвърт от продажбите на своя Rogue SUV, най-продаваният им модел.

Очевидно идеята на американския президент е трудно постижима. Особено в една страна с големи прави пътища и шофьори, които от десетилетия масово обичат да карат лимузини, джипове и пикапи.