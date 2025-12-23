Новите регистрации на леки автомобили в Европейския съюз са нараснали с 1,4% през периода януари-ноември 2025 г. спрямо година по-рано, показват данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Въпреки положителната динамика пазарът остава под нивата отпреди пандемията, което подсказва, че възстановяването е по-скоро структурно, отколкото циклично.

Основният двигател на пазара е електрификацията. Напълно електрическите автомобили достигат 16,9% пазарен дял, при 13,4% година по-рано. Регистрираните 1,66 млн. електромобила представляват ръст от 27,6% на годишна база, като най-големите пазари - Германия, Франция, Белгия и Нидерландия - концентрират близо две трети от продажбите.

Източник: ACEA

Най-предпочитаната технология обаче остават хибридните автомобили, които заемат 34,6% от всички регистрации в ЕС. С над 3,4 млн. нови автомобила този сегмент расте с 14,5%, подкрепен от силно търсене в Испания, Франция и Германия. Plug-in хибридите също увеличават значението си - 9,3% пазарен дял и ръст от 33,1%, което подсказва, че потребителите търсят преходно решение между ДВГ и пълната електрификация.

За сметка на това бензиновите и дизеловите автомобили продължават да губят позиции. Регистрациите на бензинови коли спадат с 18,6%, а на дизелови - с 24,4%, като общият им дял се свива до 36,1%, спрямо близо 46% година по-рано. Това затвърждава структурния отлив от конвенционалните задвижвания, а не временен пазарен ефект.

Източник: ACEA

На този фон българският пазар расте по-бързо от средното за ЕС, но остава силно зависим от традиционните двигатели. Общият брой нови регистрации у нас се увеличава с 12,4% до 45 212 автомобила за първите единадесет месеца на 2025 г.

Бензиновите автомобили продължават да доминират с над 36 800 регистрации, ръст от 10,9%, докато дизеловите отбелязват спад от 9%, до под 3900 автомобила. Това показва постепенно, макар и бавно, отстъпление на дизела и на българския пазар.

Най-силната динамика е при електромобилите - регистрациите им скачат с близо 57%, макар и от ниска база, до 2184 автомобила. Делът им остава далеч под средния за ЕС, но темпът на растеж подсказва наваксване, особено в по-големите градове и корпоративния сегмент.

Хибридните автомобили (включително меки и пълни хибриди) се увеличават с 94,7%, достигайки близо 1800 регистрации, което ги превръща в най-бързо растящия сегмент у нас. За разлика от ЕС, plug-in хибридите все още имат маргинално присъствие в България, въпреки отчетения ръст.