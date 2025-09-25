Според новопубликуваните данни на Eвpoпeйcĸaтa acoциaция нa aвтoмoбилнитe пpoизвoдитeли (АСЕА) регистрираните през август в България нови автомобили, задвижвани на ток, растат с 124%. Спрямо година по-рано хибридните от своя страна се увеличават с 63%.

Макар да говорим за стойности от съответно 186 (83 през август 2024 г.) и 147 (90), увеличението отрежда на България четвърта позиция сред страните от Европейския съюз (ЕС). Положителният резултат не се ограничава само при тях - ръст се наблюдава още при хибриди (plug-in), дизеловите (22.2%) и бензинови (21.6%) автомобили.

Така с общо 3684 регистрации на нови автомобили страната постига увеличение от 25.9% спрямо същия месец на миналата година, когато са регистрирани 2925. Пред нас са само страни като Литва (52.4%), Румъния (51.7%) и Латвия (39.2%).

При тях също става въпрос за не голям общ брой нови автомобили. При прибалтийските страни те са съответно 3197 (Литва) и 1956 (Латвия). В северната ни съседка са регистрирани малко повече - 15 125, но и пазарът там е по-голям, благодарение на по-голямото население спрямо Прибалтика.

През август най-много регистрирани нови автомобили има в Германия - малко над 207 хил., като на месечна база страната отбелязва ръст от 5%. Най-много са регистрираните нови хибридни (58.6 хил.) и бензинови (57.2 хил.) автомобили. С тази разлика, че последните намаляват с над 18%.

Следва Франция с общо регистрации от 87,8 хиляди, които спрямо миналия август са с 2.2% повече. С дял от 45.2% тази година водят хибридите. Те от своя страна растат с 30% спрямо 2024 г.

Страната с третия най-добър резултат по брой регистрации е Италия с малко над 67 хил., но спрямо август година по-рано те спадат с 2.7%. При нея също преобладават хибридите с дял от 45.2%.

За целия ЕС регистрираните през август нови автомобили са 677 786, което е ръст от 5.3 на сто спрямо същия месец на 2024 г. Най-голям дял или 33.9% имат хибридите, които растат с 14.1%. В същия момент най-голям ръст в ЕС отбелязват plug-in хибридите - 54.5%, които от 45,6 хил. година по-рано, сега са 70,5 хил.

На годишна база (януари-август) регистрациите в България на нови автомобили растат с по-скромните 8.5%, като тук водещи са отново електромобилите и хибридите, но с разменени позиции. Вторите са с най-голям ръст - 68.5%, което се равнява на 1070 автомобила при 635 за същия период на 2024 г.

Регистрираните нови електромобили са 1447 и растат с 45.7% при 993 броя година по-рано. Plug-in хибридите растат с 18.6 на сто, а бензиновите минимално с 8.3%. От своя страна дизеловите автомобили намаляват с 15.8% до 2535 броя.

В целия ЕС регистрациите намаляват с едва 0.1% до 7,2 милиона нови автомобила.