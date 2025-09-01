В България автопаркът се различава сериозно от този в редица страни на запад. Тук все още властват автомобилите с двигатели с вътрешно горене, а лидер са "дизелаците" и автомобилите на 15 и повече години. Макар да продължават с растежа си, електрическите превозни средства са все още под 1% от общия парк. Хибридите също растат, но ще мине време докато достигнат дори тези с газова уредба.

Според новопубликуваните данни на Министерство на вътрешните работи (МВР) всички регистрирани към 1 септември пътни превозни средства (ППС) са малко над 4.3 милиона. Сред тях преобладават тези на възраст на 20+ години - 2.2 млн. или повече от половината (51.7%). Броят на тези между 16 и 20 години е не по-малко внушителен - 976 хиляди. Под 5 годишни са 286 хиляди, или едва 6.6% от всички.

Новорегистрираните превозни средства от началото на годината са 244 749, като преобладават употребяваните - 198 025.

Според данните на МВР леките автомобили в страната са 3.2 милиона, като спрямо година по-рано те са с около 4% повече. От тях преобладават тези на дизел (1.6 млн.) и на бензин (1.1 млн.), като така заедно представляват почти 83% от всички леки коли.

Макар за година да са се увеличили с почти 50 на сто "електричките" представляват все още по-малко и от процент от всички регистрирани леки автомобили. Към 1 септември те 23 065, или 0.7 на сто. Хибридните автомобили също растат с около 50% спрямо 1 септевмри 2024 г., като сега са малко над 80 хиляди.

От всички 38 637 регистрирани нови ППС-та малко над 32.2 хиляди са леките автомобили. Според статистиката най-търсена марка е Skoda с регистрирани 4120 нови леки коли. Следват Toyota с 3809 и Dacia с 3425.

Ако разгледаме по модели, Corolla (3425) на Toyota е най-търсеният нов автомобил. С 1286 и 1267 нови автомобила следват Clio и Octavia, съответно на Renault и Skoda.

При употребяваните леки коли безопелационен лидер е Volkswagen, който окупира първите три позициия с моделите си Golf (6712), Passat (4108) и Touran (2644).

При регистрациите на нови електромобили от началото на 2025 г. води Model Y на американския производител Tesla, като има 166. Следват INSTER (89) и IONIQ 5 (72) на Hyundai.

И тук регистрациите на употребявани автомобили се различават драстично от тези на новите. Всъщност Model Y има повече "стари" регистрирани автомобила - 236. Но най-регистриран е друг представител на марката - Model 3 е с цели 499 регистрации за първите 8 месеца на годината. Kona на Hyundai е втора с 338, а на трета позиция се нарежда Renault Zoe с 238.

Толкова има и лидерът при новите авотмобили - Model Y, но това не му отрежда лидерската позиция при "електричките" (нови+употребявани). Безапелационно тя отива при Model 3 с общо 532 първоначално регистрирани автомобила до момента през 2025 г. Тези на Model Y са "едва" 402.