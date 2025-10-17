Водородните коли може да са бъдещето на автомобилизма, а България има възможността да бъде в челните редици сред производителите им. В това вярват Мартин Ангелов и Константин Ганков, които са още ученици, но вече мислят за финансиране, с което да създадат стартъп, чрез който да създадат водордна кола.

Впрочем, младежите вече имат доста опит зад гърба си. Двамата от две години се занимават активно с т. нар. водороден автомоделизъм и дори са част от отбор, който е шампион в международни състезания с водородни колички, създадени и управлявани от самите тях в специална лаборатория в "Българско школо", където двамата учат. Константин е пилот, а Мартин е механик. Голямата им мечта е да разработят голяма водородна кола за шофиране.

"В момента ние се състезаваме с 10 пъти умален размер на реален автомобил, който се движи с батерия и водород. Състезаваме се в световен шампионат с тези колички, като тази година станахме световни шампиони в Германия.

В момента търсим още финансиране, с което да изследваме новите технологии на водорода и да продължаваме професионално напред. Ние искаме да покажем на света, че това е много добро алтернативно гориво и искаме да построим една голяма истинска водородна кола, която на де кара на истинските писти, включително на Формула 1", разказва Константин Ганков.

Константин и Мартин споделят, че едно от най-големите предизвикателства в техния спорт е количките да са издръжливи на удари. Това ще важи и при разработването на голям автомобил.

"И в момента това е автомобилен спорт, макар и в умален размер и там понякога има удари. Затова колата трябва да е възможно най-здрава. Този спорт е изключително скъпо удоволствие и трябва да си добре финансиран. Най-трудното е водородното задвижване, с което се занимаваме ние.

На практика ние оперираме с двигател, но вместо той да гори бензин или дизел, той гори водород, за да създава енергия, която задвижва всичко останало по колата. Имаме и батерия, която действа като акумулатор", разказва Мартин Ангелов.

Идея за голям автомобилен бизнес и за Формула 1

Константин и Мартин смятат като най-естественото продължение на тяхната страст по пилотиране и механика е именно създаването на компания, която да създаде голяма спортна водородна кола. Двамата вече нямат търпение да завършат училище, да наберат финансиране, да наемат хора и да започнат работа.

"Наистина искам да покажем на света, че водородът е един по-добър начин да се придвижваме, виждаме какъв сериозен проблем за света са автомобилите и самолетите в момента. Можем обаче много по-добре да използваме енергията и да бъдем доста по-екологични", казва младият пилот.

Двамата вярват, че въпреки трудностите, е само въпрос на време да създадат голям автомобил и да участват в най-големите световни състезания с него.

Цялото интервю гледайте във видеото!