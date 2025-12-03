Навярно сте забелязали все по-голямото разнообразие от протеинови продукти при посещенията ви в големите вериги, както и все по-разпространените специализирани магазини за здравословни храни. Това се дължи на факта, че пазарът на високопротеинови храни в България преминава през силен подем, движен от променящите се ценности и навици на потребителите. Според данни на YouGov категорията отчита годишен растеж от 87% по обем и 103% по стойност. Тази тенденция е пряко свързана с повишения интерес към по-здравословното хранене, устойчивостта и по-етичните избори в ежедневието.

Докладът YouGov Trend Reality 2025 показва, че 81% от българските домакинства проявяват значително внимание към здравето и благосъстоянието, като близо половината вече усещат влияние върху начина си на живот. Паралелно с това 69% изразяват засилен интерес към технологиите, което според проучването е индикатор за готовността на потребителите да възприемат нови модели на поведение и иновации в храненето.

Все по-видимо е и разбирането на ключови тенденции в диетологията. Българите поставят силен акцент върху теми като хранене за дълголетие (63%), връзката между мозък и черва (57%), противовъзпалителните режими (40%) и т.нар. чисто хранене (65%). Именно тези нагласи очертават основата на промяната в потреблението на протеини.

Търсенето на по-функционални и по-отговорни храни води до разширяване на високопротеиновата категория. Потребителите намаляват консумацията на животински продукти и се ориентират към растителни, ферментирали и култивирани алтернативи. Т.нар. "протеинов преход" е по-ясно изразен у нас (51%) в сравнение със средното за ЕС (39%) - процес, подхранван от ценности като грижа за околната среда, етичност и стремеж към по-добри решения за здравето.

Промяната ясно се отразява и в поведението на купувачите. "Пазарът на високопротеинови храни в България се развива с изключително бързи темпове. Потребителите все по-често избират продукти, които подпомагат здравето им, предлагат функционални предимства и се вписват добре в ежедневието им. Именно тези фактори стимулират растежа на категорията и разширяването на нейната база от купувачи", коментира Даниела Петкова, акаунт мениджър в YouGov България.

Според данните 36% от българските домакинства са купували високопротеинови продукти поне веднъж в периода до август 2025 г. - увеличение от 10 процентни пункта спрямо предходния отчет. Най-впечатляващ скок е регистриран при плодовите кисели млека, където обемът на продажбите е нараснал с 399%, а стойността - с 373%. Силен ръст има и при натуралното кисело мляко, пресния хляб, специалните сирена и сладоледа.

Най-бързо увеличаващата се база от купувачи е при млечните десерти и десертите с кисело мляко (+6,5 пункта), следвани от натуралното кисело мляко (+4,3 пункта) и пресния хляб (+4,2 пункта). Специалните сирена и шоколадовите барчета също продължават възходящата тенденция с около 2 пункта ръст.

Високопротеиновите храни постепенно се превръщат в траен елемент от потребителския избор. Нарастващата осведоменост, фокусът върху здравето и променените навици очертават ясна перспектива за стабилен растеж на сегмента. "За производителите това е ясен сигнал да инвестират в най-бързо развиващите се сегменти - особено в плодовите и натуралните кисели млека - и да разработват продукти, които отговарят на нарастващите очаквания по отношение на функционалността, качеството и хранителната стойност", допълва експертът от YouGov.