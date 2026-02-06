През декември 2025 г. оборотът у нас в сектор "Търговия "на дребно" (без търговията с автомобили и мотоциклети)", по съпоставими цени се увеличава с 1.6% спрямо предходния месец. Това показват предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

А спрямо декември 2024 г., т.е. на годишна база, търговският оборот нараства със 7.7%, според календарно изгладените данни на НСИ.

Месечни изменения

През декември 2025 г. спрямо ноември, е отчетено повишение на оборота при "Търговия "на дребно" с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)" с 5.6%, както и при "Търговия "на дребно" с автомобилни горива и смазочни материали" - с 1.9%.

Докато при "Търговия "на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" се наблюдава понижение на оборота - с 1.6%.

По-конкретно, в сектора "Търговия на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)" е регистрирано месечно нарастване на оборота при всички подгрупи, като най-съществено е то за "Търговия "на дребно" при: "поръчки по пощата, телефона или интернет" - с 20.4%, "фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 4.8%, както и "битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 3.4%.

Годишни изменения

През декември 2025 г., в сравнение със същия месец на 2024 г., ръст на оборота у нас е регистриран при "Търговия "на дребно" с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)" - с 15.7%, както и при "Търговия "на дребно" с автомобилни горива и смазочни материали" - с 11.8%.

Докато при "Търговия "на дребно" с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия", се наблюдава годишно намаление на оборота - с 4.6%.

По-конкретно, в сектора "Търговия "на дребно" с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)", се отчита нарастване при всички подгрупи, като най-съществено е то за "Търговия "на дребно" при: "битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 29.3%, "неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - с 16.4%, и "компютърна и комуникационна техника" - с 16.3%.