Най-поскъпналите значими стоки в световен мащаб през ноември бяха природният газ в САЩ и литият. От друга страна, борсово търгуваната стока, поевтиняла най-много през ноември, стана портокаловият сок. Това показват данни на ICE Futures, CME Group и Шанхайската борса за метали, анализирани от РИА Новости.

Например, цената на природния газ на американския пазар се повиши с 44% в края на есента, докато на два други големи пазара, Великобритания и Европа, той показа значителен спад - съответно с 10,6% и с 8,5%. Само две други горива поскъпнаха през ноември - въглищата (с 5,2%) и нафтата на американския пазар (0,4%).

Най-поскъпналият метал през миналия месец стана литият, като цената му скочи с 18,5% на месечна база.Среброто не изостана много с темпа на покачване, като поскъпна с 18,1% през ноември.Сред металите, златото също отбеляза за периода значително увеличение - с 6,8%.

От значимите и борсово търгувани селскостопански продукти, през месец ноември в световен мащаб най-значително увеличение отбелязаха цените на захарта - с 5,5% на американската борса и с 4,5% - на лондонската борса. Цените на соята се увеличиха с 3,9% през ноември, а соевото масло поскъпна с 3,2%.„

За същия период, портокаловият сок - който е много активно търгуван на световните борси - беше най-поевтинялата значима стока в света през ноември за втори пореден месец, като цената му падна с 15,4% през последния месец.

В челната тройка по процент на спад на цените през ноември, бяха още природният газ във Великобритания и какаото на зърна, които поевтиняха съответно, с 8,7% на лондонската борса и с - 8,2% на американската борса.