Цените на фючърсите на какаовите зърна на международните стокови борси продължават да падат. Това се случва основно заради излезлите данни за много големи доставки до пристанищата в Кот д'Ивоар - най-крупният производител на тази култура в света.

Най-търгуваният фючърсен контракт за какао на зърна на борсата в Ню Йорк падна с 4,1% по време на търговската сесия вчера, до 4878 долара за тон. Това е най-ниската цена от февруари миналата година.

Доставките на какао за износ до пристанища на Кот д'Ивоар за трета поредна седмица надхвърлят 100 000 тона, пише Bloomberg.

Пазарът на какао на зърна в световен мащаб общо взето очакваше такова ниво на доставки, т.е. това не е (голяма) изненада, отбелязва Андрю Мориарти от компанията Expana. Той прогнозира, че показателите за доставките може леко да се понижат през следващите седмици и да достигнат нивото от миналата година през първото тримесечие на следващата година.