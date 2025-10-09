След две години на рекордни поскъпвания какаото преживява рязък обрат. Цените на суровината паднаха до най-ниското си ниво от близо две години - около 6150 долара за тон в Ню Йорк, при повече от 12 хил. през декември. В Лондон спадът е дори по-дълбок - около 58% под върха от миналата пролет.

Причината е комбинация от фактори: по-слабо потребление заради скъпите шоколадови изделия, по-добри метеорологични условия и по-високи държавно гарантирани изкупни цени в основните производителки Кот д'Ивоар и Гана. Спекулантите, които доскоро вдигаха пазара, вече залагат на обратната тенденция.

След години на суши, болести и недостатъчни инвестиции, които доведоха до недостиг през 2022 г., сега условията се подобряват. Валежите се върнаха, а фермерите получават по-високи цени за продукцията си - над 25% ръст (до 5000 долара) в Кот д'Ивоар и 58 хил. седи (около 4600 долара) в Гана. Това стимулира нови насаждения и по-добра грижа за дърветата.

Въпреки това търсенето остава потиснато. По данни на Marex глобалната преработка на какао е намаляла с половин милион тона спрямо 2022 г., като спадът е най-осезаем в Азия и Европа. Потребителите просто купуват по-малко шоколад - дори когато борсовите цени падат.

В Нидерландия например шоколадовите блокчета все още струват с над 35% повече спрямо миналата есен. Според експерти цените за крайните клиенти ще се стабилизират едва след около половин година.

Междувременно ЕС отложи за втори път прилагането на закона срещу вноса на продукти от обезлесени зони, като даде на компаниите още година подготовка.

Въпреки сегашния спад малцина вярват, че пазарът ще се върне към нивата от преди бума. Производството продължава да страда от стари насаждения, болести и климатични рискове.

Според данни, представени на Европейския какаов форум, до 2050 г. Кот д'Ивоар може да загуби една трета от производството си - 25% заради климатичните промени и 10% заради вируса на подутите издънки.