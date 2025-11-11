През 2023 г. САЩ са изпреварили Китай като най-големия чуждестранен инвеститор в Африка с обем от 7,8 милиарда долара, което е за първи път от 2012 г. насам. Китайските инвестиции достигнаха едва 4 милиарда долара през същия период, което представлява драстичен спад в влиянието на Пекин върху континента

Африка е богата на литий, редкоземни метали, кобалт и волфрам, които са от съществено значение за производството на потребителска електроника, електрически превозни средства, центрове за данни за изкуствен интелект и оръжейни системи.

Китай разполага с богати местни залежи и достъп до доставки от чужбина благодарение на значителни инвестиции в минни операции, особено в Африка. Пекин също така е изградил доминираща позиция в преработката на глобалните доставки.

Инвестиционният таран на Вашингтон

Инвестиционната офанзива на Вашингтон, водена от американската правителствена агенция U.S. International Development Finance Corporation (DFC), се фокусира предимно върху осигуряването на доставки на критични суровини, необходими за производството на електрически автомобили, полупроводници, системи за изкуствен интелект и военни технологии.

DFC е създадена през 2019 г. по време на първия мандат на президента Доналд Тръмп с изричната цел да противодейства на китайското присъствие в стратегически региони. Така например през 2024 г. руандийската минна компания Trinity Metals получи безвъзмездна помощ в размер на 3,9 милиона долара от DFC за разработването на три мини, произвеждащи калай, тантал и волфрам.

В края на септември 2025 г. първата директна пратка волфрамов концентрат от една от тях пристигна в Пенсилвания

Волфрамът е критично важно суровина за САЩ, като Китай контролира приблизително 83% от световното производство. Директните доставки от Африка представляват стратегическа алтернатива на доминирането на китайския пазар.

Голямото наддаване за Африка

Пекин обаче реагира на това развитие. През септември 2024 г., на срещата на върха на Форума за сътрудничество между Китай и Африка, президентът Си Цзинпин обеща близо 51 милиарда долара за три години в подкрепа на отношенията с Африка.

Тази сума включва приблизително 10 милиарда долара преки инвестиции, 30 милиарда долара заеми и 10 милиарда долара традиционна помощ за развитие.

През октомври 2025 г. САЩ обявиха създаването на консорциума "Орион Критични минерали" с начална инвестиция от 1,8 милиарда долара, която има амбицията да нарасне до 5 милиарда. Консорциумът обединява DFC, инвестиционната фирма "Орион Ресурс Партнърс" и суверенния фонд ADQ от Абу Даби с цел финансиране на проекти за добив и преработка на критични минерали в Африка и други развиващи се страни.