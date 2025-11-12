Китай обвини американското правителство в извършване на кибератака, която доведе до кражбата на над $13 милиарда в биткойн. Този инцидент допълнително обостря напрежението между Пекин и Вашингтон по въпросите за цифровите активи, пише Nikkei Asia.

Според Националния център за реагиране при компютърни вирусни инциденти на Китай (CVERC), Вашингтон стои зад хакерската атака от декември 2020 г., при която бяха откраднати 127 272 биткойна от LuBian - един от най-големите компании за добив на криптовалути в света.

Биткойните принадлежали на Чен Жъ, родом от Китай камбоджански магнат, основател и председател на борда на Prince Group, се казва в доклада на агенцията.

Обвинението, публикувано в неделя в официалния акаунт на CVERC в WeChat, е поредният сигнал, че трансграничните престъпления с криптовалути се превръщат в нов източник на дипломатическо напрежение. Това е факт, въпреки че Китай въведе цялостна забрана за търговия с криптовалути през 2021 г.

Случаят идва след като китайският президент Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп се договориха на 30 октомври да удължат примирието в търговската си война с още една година.

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Чен през октомври за измама и пране на пари. Според DOJ, Чен ръководел операции в центрове за принудителен труд в Камбоджа под егидата на своята бизнес империя.

Министерството тогава също обяви конфискацията на 127 271 биткойна - най-голямото такова изземване в историята за която и да е страна. Федералните прокурори в делото на Чен отказаха да разкрият как са получили контрол над биткойните. Сега официален Пекин дава ясно да се разбере какво се е случило.

Цената на криптовалутата падна с над 10% след обявяването на конфискацията от Вашингтон.

Докладът на CVERC подчертава, че след кибератаката от 2020 г., случила се в последните дни на първата администрация на Тръмп, токените са останали неподвижни в портфейла на атакуващия четири години. "Това явно не е поведение на типичен хакер, който желае бързо да реализира печалба, а по-скоро прецизна операция, оркестрирана от правителствено подкрепена хакерска организация," се казва в доклада.

Prince Group категорично отхвърли обвиненията за нередности спрямо дейностите или основателя си в изявление от вторник. Чрез американските си адвокати групата нарече конфискацията "незаконно изземване на активи". Местонахождението на Чен остава неизвестно.