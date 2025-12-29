Най-големите отбранителни компании в Европа се готвят да разпределят близо 5 млрд. долара към акционерите си през 2025 г., докато едновременно с това увеличават инвестициите си след рязкото нарастване на глобалните военни разходи след войната в Украйна. По-голямата част от тези рекордни плащания при осемте водещи европейски отбранителни групи идва под формата на по-високи дивиденти, показва анализ на Vertical Research Partners за Financial Times, обхващащ последното десетилетие.

Изследването се фокусира върху най-големите специализирани компании в сектора и изключва Airbus заради мащабния ѝ граждански бизнес. Данните сочат, че общите разпределения към акционерите са на път да достигнат най-високото си равнище за последните 10 години. Въпреки това компаниите в европейската отбранителна индустрия значително са увеличили инвестициите си след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди близо четири години, като разширяват производствените си мощности.

Ситуацията в САЩ е различна. Възвръщаемостта за акционерите на шестте най-големи американски отбранителни компании - Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls - е намаляла, след като достигна 10-годишен връх през 2023 г. Паралелно с това инвестициите, измерени като капиталови разходи и собствено финансирани научноизследователски и развойни дейности спрямо приходите, леко са се понижили. Boeing не е включена в анализа поради големия си граждански авиационен бизнес.

Секторът, особено в САЩ, е подложен и на критики, че не използва приходите от бума, за да ускори производството на нови оръжейни системи, а вместо това насочва средства към обратно изкупуване на акции. Доналд Тръмп призовава отбранителните изпълнители да влагат повече средства в производството, вместо да увеличават възнагражденията за акционерите. Очаква се той да обсъди тези въпроси с представители на индустрията по време на срещи във Флорида тази седмица.

Подобни позиции изрази и финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който през октомври заяви, че американските отбранителни компании са "сериозно изостанали по отношение на доставките" и че като най-голям техен клиент държавата може да ги притисне да инвестират повече в развойна дейност и по-малко в обратно изкупуване на акции.

Според Роб Сталард, анализатор във Vertical Research, обвиненията, че американската отбранителна индустрия подценява инвестициите или извлича прекомерни печалби, "не се подкрепят от фактите". Той посочва, че обратните изкупувания и дивидентите като дял от пазарната капитализация на компаниите почти са се удвоили надолу през последните две години.

Данните на Vertical показват още, че средното равнище на инвестиции при анализираните европейски компании - измерено като капиталови разходи плюс разходи за научноизследователска и развойна дейност спрямо приходите — се очаква да достигне 7,9% през 2025 г. За сравнение, през 2021 г., годината преди началото на войната в Украйна, този дял е бил 6,4%. Общественият дебат по темата в Европа засега остава ограничен, но според част от експертите това може да се промени на фона на значителните ангажименти за ръст на отбранителните бюджети, поети от правителствата.

"Ако разходите за отбрана нараснат значително над сегашните нива, секторът ще стане толкова важен за държавите, че те неизбежно ще се заинтересуват колко печелят компаниите", коментира Ник Кънингам от Agency Partners. В същото време той отбелязва, че европейската индустрия все още не ускорява производството достатъчно. "Ако работиш при ограничен капацитет, реализираш високи печалби и обратно изкупуваш акции, това няма да бъде прието добре. Затова трябва ясно и убедително да показваш колко активно инвестираш", допълва анализаторът.