В Силициевата долина се оформя нова вълна от компании за отбранителни технологии, които привличат милиарди долари и променят стратегическия облик на националната сигурност на САЩ, предава CNBC. Сред тях е Anduril Industries, оценена на 30,5 млрд. долара след последния си рунд финансиране.
Тя е част от т.нар. neoprimes - ново поколение фирми, които оспорват позициите на традиционните военни изпълнители като Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman и RTX (бившата Raytheon).
Инвестиционни анализатори посочват пред медията, че все повече капитал се насочва към тези нови играчи, макар засега средствата да остават малък дял от общия отбранителен бюджет. Въпреки това тенденцията е положителна и устойчиво нарастваща. Примери за компании, които вече променят баланса, са SpaceX и Palantir Technologies.
За разлика от утвърдените гиганти, новите фирми се характеризират с по-голяма гъвкавост, бързина и ориентация към софтуерни решения. Те запълват технологични пропуски, които се определят като критични за американската сигурност.
По данни на JPMorgan, рисковото финансиране в отбранителни стартъпи в САЩ е достигнало 38 млрд. долара през първата половина на 2025 г., като при запазване на темпа годината може да постави нов рекорд.
Променящото се бойно поле
През последните десетилетия Пентагонът е изместил приоритетите си. След 11 септември 2001 г. усилията бяха насочени към глобалната война срещу тероризма, когато САЩ се изправяха пред асиметрични конфликти и нискотехнологични противници. Днес обаче вниманието е върху конкуренцията между велики сили и необходимостта от високотехнологични решения за многоизмерни конфликти.
На преден план излизат технологии като хиперзвукови оръжия, енергийна устойчивост, космически системи, интегрирано наблюдение и киберсигурност. Бойното поле вече не се ограничава до суша, море и въздух - то включва и киберпространството, и космоса.
Някои от новите компании развиват не само оръжейни системи, но и технологии с двойно приложение, които намират място както в гражданската икономика, така и във военния сектор. Изкуственият интелект и автономните системи са пример за решения с огромни търговски възможности, но и с ключова роля за отбранителните стратегии.
Министерството на отбраната активно тества и внедрява подобни технологии, като по този начин дава сигнал на инвеститорите и индустрията, че нуждата от тях е належаща. Това създава ясна стратегическа рамка за предприемачи и капиталови пазари.
"Новата гвардия"
През септември инвестиционният синдикат MilVet Angels (MVA) официално излезе на светло, след като от 2021 г. насам тихо финансира водещи компании в сектора. Днес организацията обединява около 250 души - основатели на технологични фирми, финансисти, корпоративни ръководители, разузнавачи и бивши военни лидери. Те вече са подкрепили компании като Anduril Industries, Shield AI, Hermeus, Ursa Major и Aetherflux.
Според анализи, "neoprimes" не са просто технологични структури, а мрежа от хора с експертиза и чувство за мисия. Тяхното обединение се описва като "нова гвардия", която съчетава военния опит от бойното поле с предприемаческия стремеж към иновации. Участието на различни специалисти и ветерани се разглежда като фактор, който укрепва отбранителната екосистема и засилва устойчивостта на националната сигурност.
Счита се, че разработваните технологии не целят започване на войни, а създаване на убедителен възпиращ ефект. Идеята е противниците да бъдат възпирани от агресия чрез наличието на високи технологии, които гарантират стабилност и сигурност.