Тютюневата индустрия е сред най-регулираните и дискусионни сектори в световен план. Постоянният натиск от регулатори, променящите се потребителски навици и засилващите се ESG изисквания затрудняват дори утвърдени компании.

Андреас Карелиас е главен изпълнителен директор на Karelia Tobacco Industry, базирана в Каламата и с над 135-годишна история. Компанията е сред най-значимите в Гърция, с интензивен експорт в повече от 50 страни, сред които и България, стабилна рентабилност и силна парична ликвидност. Управлението се споделя с майка му Виктория, която е президент, и брат му Стафис, вицепрезидент.

Карелиас завършва Лондонското училище по икономика и има магистратура по корабоплаване, търговия и финанси от City University Business School в Лондон. Работи във всички отдели на компанията и участва в управлението на тютюневата индустрия от 1995 г. През 2000 година, след смъртта на баща му Джордж А. Карелиас, поема поста главен изпълнителен директор, който заема и до днес.

Управление чрез доверие и стабилност

За разлика от много съвременни бизнес лидери, Андреас Карелиас избягва публичността - не присъства на светски събития и рядко дава интервюта. Той предпочита оперативен и последователен стил на управление, с акцент върху хората, процесите и дългосрочната устойчивост.

Един от отличителните белези на модела "Карелиас" е отношението към служителите. Всяка година, в навечерието на Коледа, компанията обявява допълнителни финансови стимули и социални придобивки - практика, която не е стандарт за индустрията. През 2024 г. Karelia отделя около €6 милиона, включително 15-а заплата, бонуси за представяне, помощи за празничния период, образователни стипендии и лаптопи за децата на служителите.

Подобни инициативи не са еднократни акции, а част от цялостна стратегия за управление на човешкия капитал. Благотворителната активност на семейството чрез фондация "Карелия" допълва подхода, включвайки подкрепа за училища, социални организации и структури за хора с увреждания.

Финансови резултати и технологични инвестиции

Karelia се характеризира с изключително стабилна финансова структура. През първата половина на 2023 г. наличните парични средства достигат €652,7 милиона, което представлява исторически рекорд. Ликвидният фонд на компанията се е увеличил с €70 милиона за 12 месеца, с €185 милиона за 2 години и с €278 милиона за 5-годишен период.

През 2024 г. обемът на продажбите надхвърля 16,6 милиарда къса цигари на вътрешния и международния пазар, паричните наличности се увеличават с около 15%, а инвестициите за модернизация надхвърлят €10 милиона. Karelia е без дълг, а капиталовата структура и ликвидността й са сред най-силните в сектора.

Компанията е първата немултинационална фирма в света, която инсталира най-бързата машина за производство и пакетиране на цигари, с капацитет от 16 000 цигари в минута - инвестиция, показваща дългосрочен фокус върху технологичното обновление и конкурентоспособността.

2025-а е поредната рекордна година. Общият обем продадени цигари надхвърля 18 милиарда за първи път в историята, отбелязвайки увеличение от приблизително 9% на годишна база. На този фон, Карелиас обяви извънреден бонус от €1800 (бруто) за всеки служител по повод рекорда.

Предизвикателства и рискове

Въпреки силната позиция, моделът на компанията не е без рискове. Регулаторният натиск върху сектора и ограничената свободна търговия с акции поставят въпросителни относно борсовото присъствие на фирмата и маржовете на печалба.

Все пак, финансовата стабилност, капиталовата структура и последователното управление дават основания Karelia да се разглежда като пример за устойчив бизнес в динамичен сектор, а Андреас Карелиас - като лидер, който балансира между растеж, инвестиции и внимание към хората зад продукцията.